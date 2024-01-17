Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

Україна отримає 20 бойових машин піхоти Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard.

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Німеччина виділила Україні великий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, pixabay

Німеччина виділила Україні великий пакет військової допомоги. Українські військові отримають снаряди, безпілотники і бронетранспортери. Про це повідомляє уряд Німеччина.

Німеччина передасть 20 бойових машин піхоти Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard.

Також до нового пакету військової допомоги увійшли:

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боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобілів для прикордонників;

3 цивільних автомобіля;

50 терміналів зв'язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

майже 2 тисячі бойових шоломів M92.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання Україні великого пакета допомоги. Україна отримає від Німеччини військові товари на суму понад 7 мільярдів євро цього року. Про допомогу заявив Шольц після розмови з Байденом.

Також раніше повідомлялося, що Швейцарія заявила про підтримку України. Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд.

Нагадаємо, Велика Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду. Угода стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ і містить у собі низку пунктів.

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