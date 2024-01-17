УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

Ангеліна Підвисоцька
17 січня 2024, 14:39
Україна отримає 20 бойових машин піхоти Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard.
Німеччина, ВСУ
Німеччина виділила Україні великий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, pixabay

Німеччина виділила Україні великий пакет військової допомоги. Українські військові отримають снаряди, безпілотники і бронетранспортери. Про це повідомляє уряд Німеччина.

Німеччина передасть 20 бойових машин піхоти Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard.

Також до нового пакету військової допомоги увійшли:

відео дня
  • боєприпаси для танків Leopard 1A5;
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортерів;
  • 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 5 автомобілів для прикордонників;
  • 3 цивільних автомобіля;
  • 50 терміналів зв'язку SatCom;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • майже 2 тисячі бойових шоломів M92.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання Україні великого пакета допомоги. Україна отримає від Німеччини військові товари на суму понад 7 мільярдів євро цього року. Про допомогу заявив Шольц після розмови з Байденом.

Також раніше повідомлялося, що Швейцарія заявила про підтримку України. Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд.

Нагадаємо, Велика Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду. Угода стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ і містить у собі низку пунктів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога вторгнення Росії Німеччина
Реклама

Головне за день

Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

14:39 Україна
В Україні сильно потепліє до +14 і налетить дощ: синоптик назвала дату

В Україні сильно потепліє до +14 і налетить дощ: синоптик назвала дату

14:21 Синоптик
Сотні окупантів знищили разом з технікою: деталі потужного удару ЗСУ на півдні

Сотні окупантів знищили разом з технікою: деталі потужного удару ЗСУ на півдні

13:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

Чому в СРСР робили підковдри з діркою посередині: причини вас здивують 90049

Чому в СРСР робили підковдри з діркою посередині: причини вас здивують

Лікар Габорець назвав 7 симптомів того, що у вас підвищений тиск 19657

Лікар Габорець назвав 7 симптомів того, що у вас підвищений тиск

Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії України: що зміниться 7236

Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії України: що зміниться

Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару 6419

Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару

Останні новини

14:39

Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

14:21

В Україні сильно потепліє до +14 і налетить дощ: синоптик назвала дату

13:58

Окупанти пішли у великий наступ і дійшли до оборонної лінії ЗСУ - BILD

13:57

Сотні окупантів знищили разом з технікою: деталі потужного удару ЗСУ на півдні

13:42

Що сталося із зіркою "Х-Фактора" Андрієм Мацевко після затримання поліцієюВідео

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
13:30

Була паперова, стане хмарною: про ризики та переваги закону про "цифровізацію" арміїЕксклюзив

13:23

"Буде новий прорив": це відбудеться в Україні найближчим часом - прогнозВідео

12:58

У Башкортостані масовий бунт закінчився зіткненнями з поліцією, багато пораненихВідео

12:42

1+1 Україна покаже нову драму "Обіцянка Богу" з Валерією Ходос в головній ролі

Реклама
12:29

Жителів прикордонних районів 2 північних областей закликали евакуюватися: деталіВідео

12:29

Орбан наближається до компромісу: стало відомо коли Україна отримає 50 млрд євро

12:19

Фагот розповів, як побив путініста Звєрєва

12:16

Вистачить 15 хвилин: як зрозуміти, що сусіди крадуть у вас електрику

12:01

Скільки ще РФ збирається воювати з Україною: Медведєв "розколовся"

11:53

Як відкрити пиво без відкривачки: 5 найпростіших способів

11:17

Церковне свято 18 січня: чому краще цей день провести вдома

11:16

Серцевого нападу можна уникнути: лікар назвав 10 "золотих" правилВідео

11:11

За "Тосочкою" почнеться справжнє полювання: на фронті помітили дуже небезпечну зброю РФ

11:01

Що пити, щоб схуднути: Глібов розповів, як допомогти організму

10:37

Військові товари на 7 млрд євро: Шольц заявив про надання Україні великого пакету допомоги

Реклама
10:20

Кмітливі автомобілісти кріплять в машинах прищіпки: навіщо вони так роблятьВідео

10:20

Путін змінив риторику: в ISW оцінили можливість переговорів Києва і Москви

10:01

"Запустити" вступ України в НАТО можна ще до завершення війни: Дуда назвав спосіб

09:44

Батарея буде служити роками: як правильно заряджати айфон

09:30

Загибель британців в Україні: родичі заявили, що їх стратили "вагнерівці"

09:10

"РФ може здобути моральну перемогу над Україною": історик назвав ще одну небезпеку

08:57

Гороскоп на завтра 18 січня 2024: Козероги втратять гроші, Рибам - розгубленість

08:30

Китайський гороскоп на 18 січня: Щуру - надмірні ревнощі, Козі - великий успіх

08:16

РФ вдарила ракетами по медзакладу і житлових будинках у Харкові: постраждали 17 осібФото

08:10

Чи буде третя світова?Погляд

08:09

Путін створює передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW

07:28

Вночі РФ атакувала Одесу: пошкоджено будинки, магазини, авто, є постраждаліФотоВідео

06:43

Макрон приїде в Україну і дасть Києву ракети дальнього радіусу дії - Reuters

06:10

Навіщо Путін почав шалену війну проти УкраїниПогляд

04:34

Як розпізнати та подолати недовірливість: ознаки, причини та дієві поради

03:25

Це допоможе зберегти тепло в домі: електрик розповів про простий трюк із шторами

03:03

"І нічого не треба": Володимир Дантес показав, як з Дашею Кацуріною в баню ходив

02:35

РФ змінила тактику ударів: експерт сказав, по чому найбільше битимуть окупанти

02:05

F-16 потоплять залишки ЧФ: Світан розкрив несподіваний сценарій звільнення Криму

01:31

Квіти вам подякують: що можна зробити з водою після промивання гречки

Реклама
01:24

Нова пасія Мурата Налчаджиоглу засвітила каблучку на безіменному пальці

00:03

"Начистити" обличчя Лаврову: Захарову в істериці корчить після заяви Кулеби

16 січня, вівторок
23:58

Гарік Кричевський розкрив страшну таємницю путініста Стаса Михайлова

23:51

Чому кіт перестав ходити в лоток по великому: що необхідно зробитиВідео

23:17

"Армія РФ колись була однією з кращих": у Байдена тонко потролили Путіна

23:08

Юрист розкритикував електронний реєстр призовників: що з ним не так

22:42

У США вчинив самогубство зірка серіалів

22:21

Окупанти вдарили по центру Харкова: є постраждалі

22:18

Готуєш неймовірно: Лорак приготувала примітивну страву для свого йога-тренера

22:13

Далекобійні ракети Taurus для ЗСУ: у Бундестазі винесуть питання на голосування

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти