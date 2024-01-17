Marder, Gepard і багато іншого: Німеччина виділила величезний пакет військової допомоги

Німеччина виділила Україні великий пакет військової допомоги. Українські військові отримають снаряди, безпілотники і бронетранспортери. Про це повідомляє уряд Німеччина.
Німеччина передасть 20 бойових машин піхоти Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard.
Також до нового пакету військової допомоги увійшли:
- боєприпаси для танків Leopard 1A5;
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортерів;
- 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 5 автомобілів для прикордонників;
- 3 цивільних автомобіля;
- 50 терміналів зв'язку SatCom;
- 500 світлодіодних ламп;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
- майже 2 тисячі бойових шоломів M92.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання Україні великого пакета допомоги. Україна отримає від Німеччини військові товари на суму понад 7 мільярдів євро цього року. Про допомогу заявив Шольц після розмови з Байденом.
Також раніше повідомлялося, що Швейцарія заявила про підтримку України. Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд.
Нагадаємо, Велика Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду. Угода стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ і містить у собі низку пунктів.
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