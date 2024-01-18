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У Франції пообіцяли виробити 78 САУ Caesar для України

Анна Ярославська
18 січня 2024, 07:31
Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню та назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії".
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон,
Франція виготовить десятки САУ Caesar для України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, Caesar, president.gov.ua

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб Збройних сил України. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню та назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії".

За його словами, Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших.

"Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок Caesar за власні кошти, щоб запустити цю ініціативу", - сказав Лекорню в інтерв'ю виданню Le Parisien.

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Чиновник підкреслив, що в ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує за собою режим військової економіки.

Військова допомога Франції для України

Як повідомляв Главред, в лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом і оголосити про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "декількох сотень бомб".

Крім того, Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її Фінанси та оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Зазначимо, Україна веде переговори щодо угод про безпеку з шістьма країнами.

Велика Британія першою з європейських країн підписала угода про гарантії безпеки з Україною.

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