Китай уріже продаж цивільних коптерів після критики підтримки Росії

Водночас Пекін знімає обмеження на продаж інших типів безпілотників. Найімовірніше, йдеться про далекобійні БПЛА.

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Китай зробив Путіну "подарунок" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, depositphotos

Китай обіцяє заборонити неконтрольований експорт цивільних дронів, які можуть використовуватися у військових цілях або терористичній діяльності. Деякі коптери продаватимуться з функціональними обмеженнями.

Як пише AP, на такий крок Пекін був змушений піти після посиленої критики Заходу підтримки Китаєм російських окупантів.

Про запровадження крайніх заходів щодо експорту БПЛА оголосило міністерство торгівлі в середу, 31 липня. Чиновники послалися, що не підтримують використання безпілотників у ролі "зброї масового ураження".

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Під обмеження потрапить експорт, зокрема, лазерів і високоточних інерціальних систем наведення.

Але в тому ж повідомленні йдеться, що міністерство знімає обмеження на продаж деяких типів безпілотників. Журналісти зауважують, що подробиць, які саме це БПЛА можуть бути, немає, але 2023 року Пекін обмежував експорт далекобійних дронів.

Китай і Росія - агресорка закуповувала у Пекіна цивільні коптери

Розвідка США неодноразово зазначала, що Росія регулярно купувала у китайських фірм цивільні безпілотники, використовуючи їх у військових цілях.

Ба більше, Китай, згідно з розвідданими, налагодив спільне з Росією виробництво дронів на території країни-агресорки.

Відносини Китаю і Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повномасштабного вторгнення в Україну і санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів з агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати в Росію верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи таким чином її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися прихильності Сі Цзіньпіня, чим пояснюється нещодавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або протиснути тісні стосунки КНР і РФ шляхом попереджень та накладенням санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той і надалі постачатиме в Росію товари подвійного призначення.

Війна в Україні - допомога Китаю Росії

Навесні з'явилася інформація від Заходу про наміри Китаю і Росії спільно розробляти летальну зброю і використовувати її на війні проти України.

Але використання Росією китайської летальної зброї в Україні розвідкою США не фіксується.

Експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначав, що Китай уже давно постачає РФ ракети під виглядом північнокорейських - шляхом реекспорту.

При цьому Китай неодноразово обіцяв Заходу не постачати Росії зброю. Зокрема, це стверджував у розмові з французьким президентом Еммануелем Макроном Сі Цзіньпін.

Але, згідно з оцінкою США, продажі китайських товарів військового призначення Росії навесні 2024 року різко збільшилися. КНР допомагає Росії важливими компонентами для виготовлення боєприпасів, а також продає супутникові знімки України.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - основні положення / Інфографіка: Главред

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