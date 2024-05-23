Китай передає зброю Росії через Північну Корею: Світан описав схему

Китайці постачають росіянам весь спектр озброєнь шляхом "реекспорту", використовуючи для цього КНДР, каже військовий експерт.

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Китай передає зброю Росії через Північну Корею/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Китай постачає деякі види озброєння країні-агресорці Росії через північну Корею. Зокрема, Пекін передає російським окупантам ракети під виглядом північнокорейських.

Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що Китай спершу передає зброю для КНДР, а після цього ця зброя прямує до РФ.

"Китай передає озброєння Північній Кореї, після чого працює "реекспорт" – з КНДР ця зброя прямує 10 тисяч кілометрів залізницею і надходить до Росії. Везуть усе: починаючи від квадроциклів, закінчуючи реактивними снарядами і мінами", – сказав Світан.

За його словами, китайці постачають росіянам весь спектр озброєнь.

"До того ж КНР точно передає РФ комплектуючі. Практично всі комплектуючі Росія зараз отримує з Китаю через "прокладки" – механізми, про які Путін із Сі Цзіньпіном і говорив", – зазначив військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Допомога Росії від Китаю – останні новини

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни. В інтересах Китаю збереження війни низької інтенсивності. Тому Пекін продовжить надавати підтримку Москві у певних обсягах, вважає Кулик.

Також раніше Кулик сказав, чи зміниться позиція КНР після виборів у США. У випадку приходу Трампа до влади, Китай може спробувати прискорити переговори, зокрема змушуючи Росію заморозити війну, заявив Віталій Кулик.

Нагадаємо, раніше Кулик сказав, коли Китай перестане допомагати РФ. За його словами, санкції США щодо 300 компаній і фізичних осіб одразу призвели до ланцюгової реакції з боку китайських компаній, які були помічені в постачанні товарів подвійного призначення в РФ.

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