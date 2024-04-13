Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

КНР різко збільшив продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які РФ використовує під час виготовлення ракет, танків, літаків для війни.

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Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Згідно з оцінкою Сполучених Штатів Америки, Китай різко збільшив продажі країні-агресорці Росії товарів, які РФ використовує для виробництва зброї проти України. Зокрема, зросли продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які російські окупанти використовують під час виготовлення ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України. Про це повідомляє AP.

Двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена розповіли агентству, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Російські загарбники використовували ці товари для виготовлення ракет, танків і літаків.

Також в AP зазначили, що в останньому кварталі 2023 року майже 70% імпорту в Росію верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів припадає на Китай.

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Американські чиновники також розповіли, що компанії з Китаю та Росії також разом працюють над виготовленням дронів на території РФ. Крім цього, китайські компанії, ймовірно, постачають країні-агресорці Росії нітроцелюлозу, яка застосовується під час виробництва боєприпасів.

Також Пекін працює над тим, щоб вдосконалити свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні. За словами американських чиновників, це у довгостроковій перспективі може збільшити загрозу, яку РФ становить для Європи.

Крім цього, чиновники із посиланням на дані розвідки США заявили, що Китай надає Росії супутникові зображення для її війни проти України.

Зазначається, що офіційні особи США обговорили висновки, оскільки очікується, що держсекретар Ентоні Блінкен цього місяця відвідає Китай для переговорів.

Війна в Україні

Військовий експерт Михайло Самусь сказав, чому новий наступ окупантів відбудеться влітку. Російські окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт, щоб потім перекинути резерви та добиватися нових успіхів, зазначив Самусь.

Полковник Естонії назвав головну проблему України. Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує вести активні бойові дії. Водночас українські військові стикаються нестачею боєприпасів та втомлюються. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо. Естонський поковник зауважив, що проблема України в тому, що від Заходу не надійшли очікувані поставки боєприпасів, а солдати втомлюються все більше.

Нагадаємо, аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року. Країна-агресорка Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Аналітики вважають, що до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин.

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