УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

Альона Вороніна
13 квітня 2024, 08:31
КНР різко збільшив продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які РФ використовує під час виготовлення ракет, танків, літаків для війни.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Згідно з оцінкою Сполучених Штатів Америки, Китай різко збільшив продажі країні-агресорці Росії товарів, які РФ використовує для виробництва зброї проти України. Зокрема, зросли продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які російські окупанти використовують під час виготовлення ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України. Про це повідомляє AP.

Двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена розповіли агентству, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Російські загарбники використовували ці товари для виготовлення ракет, танків і літаків.

Також в AP зазначили, що в останньому кварталі 2023 року майже 70% імпорту в Росію верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів припадає на Китай.

відео дня

Американські чиновники також розповіли, що компанії з Китаю та Росії також разом працюють над виготовленням дронів на території РФ. Крім цього, китайські компанії, ймовірно, постачають країні-агресорці Росії нітроцелюлозу, яка застосовується під час виробництва боєприпасів.

Також Пекін працює над тим, щоб вдосконалити свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні. За словами американських чиновників, це у довгостроковій перспективі може збільшити загрозу, яку РФ становить для Європи.

Крім цього, чиновники із посиланням на дані розвідки США заявили, що Китай надає Росії супутникові зображення для її війни проти України.

Зазначається, що офіційні особи США обговорили висновки, оскільки очікується, що держсекретар Ентоні Блінкен цього місяця відвідає Китай для переговорів.

Війна в Україні

Військовий експерт Михайло Самусь сказав, чому новий наступ окупантів відбудеться влітку. Російські окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт, щоб потім перекинути резерви та добиватися нових успіхів, зазначив Самусь.

Полковник Естонії назвав головну проблему України. Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує вести активні бойові дії. Водночас українські військові стикаються нестачею боєприпасів та втомлюються. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо. Естонський поковник зауважив, що проблема України в тому, що від Заходу не надійшли очікувані поставки боєприпасів, а солдати втомлюються все більше.

Нагадаємо, аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року. Країна-агресорка Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Аналітики вважають, що до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини Китаю
Реклама

Головне за день

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

09:00 Інтерв'ю
Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:59 Україна
Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

08:31 Світ
Всі головні новини

Популярне

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї 24091

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал 21579

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал

Цього від України не очікував ніхто 8274

Цього від України не очікував ніхто

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода 6620

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Останні новини

09:33

"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

09:21

Гороскоп на завтра 14 квітня: Близнюкам - тривожний сон, Терезам - важкі часи

09:00

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

08:59

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:35

Найнекорисніші для здоров'я: як ніколи не варто готувати яйця

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:31

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

08:10

Чому світові лідери не згадали про знищення Трипільської ТЕСПогляд

08:00

Церковне свято 14 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучеників

07:39

Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

Реклама
07:10

Знайти дивні шкарпетки за 19 секунд зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:10

Цього від України не очікував ніхтоПогляд

04:15

Який напій впливає на сон навіть гірше, ніж кава: відповідь вразить

03:53

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

03:19

Потрібно знайти мушлю на морському дні за 20 секунд: головоломка на уважність

02:52

Що потрібно зробити 13 квітня, щоб бути завжди здоровим: важливі прикмети дня

02:00

Українка зняла яскравий кліп британській мегазірці Dua Lipa

01:24

Миші більше не будуть проблемою: як позбутись гризунів у домі

00:03

"Хезболла" атакувала Ізраїль десятками ракет: терористи мстяться за ГазуВідео

12 квітня, п'ятниця
23:54

Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч "ухилянтів"

22:53

РФ проривається на 3 напрямках: експерт сказав, чому новий наступ відбудеться влітку

Реклама
22:10

Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T: Кулеба заінтригував заявою

21:42

Помер Роберто Каваллі

21:02

Фермери змушені знижувати ціни: в Україні стрімо дешевшає популярний овоч

20:33

Як правильно вирощувати огірки з насіння: хитрий фокус дасть стовідсотковий результатВідео

20:28

"Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року": Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

19:58

Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

19:34

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:30

Як часто потрібно міняти зубну щітку: правило, яке повинен знати кожен

19:10

Як Захід втратив усе за 30 роківПогляд

18:42

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:28

Як не угробити ваш телефон: хакер розкрив головні ознаки злому мобільногоВідео

18:19

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:03

Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ ПрозороваВідео

17:52

"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

17:47

Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

17:20

Родом із СРСР: з чого має складатись справжній зефір - секрет на етикетціВідео

17:03

Ціни б'ють рекорди: в Україні різко подорожчала популярна ягода-ласощі

16:49

Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

16:40

Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

16:39

"Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати": Міноборони про електронний кабінет

Реклама
16:22

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:14

Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на СумиФото

16:12

Джанабаєва показала доньку, що підросла, від МеладзеВідео

16:12

В'ялене м'ясо в домашніх умовах: як отримати ласощі, що тануть у роті

15:46

Чим потрібно мити лінолеум, щоб він блищав: розчин, який виручить усіх господинь

15:34

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

15:05

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:00

Навіщо лікар ставить тимчасову пломбу: стоматолог розкрив, що відбувається із зубом

14:49

Травматичне випробування: ведучий проаналізував поведінку Влада Ями

14:40

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти