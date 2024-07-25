Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна та Китай розглядають двосторонні відносини.

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Китай ніколи не стане на бік України чи РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай ніколи не стане на бік Росії, однак він і не стоятиме на боці України. Він завжди відстоюватиме лише свої інтереси у будь-яких міжнародних відносинах. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.

"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії, або на боці України, то вони глибоко помиляються або надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаєм розвитку ситуації у світі, а не лише в Україні", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі українська делегація отримала від Китаю "дуже чіткий сигнал" про те, що він розглядає двосторонні відносини з Україною

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"Був дуже чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною поза контекстом будь-яких процесів, які відбуваються, – поза контекстом їх відносин з Росією, поза контекстом наших відносин зі Сполученими Штатами, або війни, яку Росія розв'язала проти України ... Вони не мислять так: "давайте тут станемо на бік Росії, а тут на бік України". Вони завжди твердо, протягом тисячоліть, стояли, і ще протягом тисячоліть будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", – сказав Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Україна-Китай - відносини на тлі війни

Китай із перших днів повномасштабного вторгнення зайняв позицію нейтральної сторони, проте далі своїми діями, зокрема дипломатичними заявами, доводив протилежне - що підтримує в цій війні режим Путіна.

Цим пояснюється зокрема зміцнення економічної співпраці з Росією. Окрім цього, ЗМІ неодноразово писали про військову підтримку КНР ВПК Росії.

Але Україна все одно розраховує на дипломатичне сприяння Китаю у майбутніх переговорах із Росією. Зеленський, наприклад, зазначав, що Пекін має важелі тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цими днями перебуває у Китаї. Головне питання, яке порушать обидві сторони, - питання миру в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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