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Летальна зброя для РФ: британський міністр розповів про секретну подачку Китаю

Марія Николишин
22 травня 2024, 15:48
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Ймовірно, Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки, яку планують використовувати в Україні, каже Грант Шаппс.
Летальна зброя для РФ: британський міністр розповів про секретну подачку Китаю
Китай може надати Росії летальну зброю / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання країні-агресорці Росії летальної зброї для використання у війні проти України, передає Reuters.

Під час конференції в Лондоні Шаппс зазначив, що в американської та британської розвідки є докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі – на поле бою в Україну.

"Я вважаю це значною подією. Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна", – додав він.

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Шаппс також наголосив, що у нього є докази того, що Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки, яку планують використовувати в Україні.

"Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та враховуючи ці 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення, то можна сказати, що вони прикривають один одного", – заявив британський міністр.

Хто такий Грант Шаппс?

Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик. Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".

Позиція Китаю щодо війни в Україні - співпраця з Росією

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін здійснив дводенний візит до Китаю, де зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. У четвер, 16 травня, Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, які тривали дві з половиною години.

На думку Ентоні Блінкена, агресорка Росія не змогла б із такою швидкістю наростити своє військове виробництво, якби не підтримка з боку Китаю.

Також Китай продовжує продавати до Росії технології для масового виробництва безпілотників та елементи для зброї, таким чином допомагаючи країні-агресору досягти військових цілей у війні проти України.

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