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Передача Китаєм летальної зброї до РФ: в США відреагували на заяву Британії

Юрій Берендій
23 травня 2024, 09:53
467
У Білому домі зазначили, що не мають жодних доказів залученості Китайської сторони до постачання летального озброєння Росії для війни в Україні.
Передача Китаєм летальної зброї до РФ: в США відреагували на заяву Британії
У Білому домі різко відреагували на заяву міністра оборони Британії щодо постачання Китаєм зброї до РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У США немає інформації, що могла б підтвердити пряме постачання озброєння з Китаю до Росії. Про це під час брифінгу заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі",- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він наголосив, що очікує з нетерпінням розмови з британською стороною, щоб переконатися, що вони мають спільну оперативну картину.

відео дня

Салліван також висловив бажання з'ясувати, що саме мав на увазі міністр оборони Сполученого Королівства у своєму коментарі.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що 22 травня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс стверджував, що Китай вже надав або готується надати летальну допомогу Росії.

Він заявив, що у розвідці США та Великої Британії є докази того, що Китай готується надати Росії летальну допомогу для використання військових дій проти України.

Передача Китаєм летальної зброї до РФ: в США відреагували на заяву Британії
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Грант Шаппс?

Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик.Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".

Позиція Китаю щодо війни в України - допомога Китаю для Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай постачає зброю до Росії через Північну Корею, маскуючи її під північнокорейську. Про це розповів військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, що Китай спочатку передає зброю Північній Кореї, а потім ця зброя потрапляє до Росії.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик окреслив умови, за яких Китай може припинити підтримку Росії у її агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на участь Китаю у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії, зазначивши, що Пекін має суттєвий вплив на Росію.

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