Китай різко відповів Путіну на погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі

Пекін категорично не схвалює рішення РФ, абиядерна зброя зберігалась в Білорусі.

Китай відповів Путіну / pixabay, скріншот

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на нові ядерні загрози диктатора Володимира Путіна.

Як заявила представник МЗС КНР Мао Нін, ні за яких умов не можна розв'язати ядерну війну.

За її словами, необхідно "зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем".

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Чиновниця також послалася на спільну заяву лідерів ядерних держав, зроблену 5 січня 2022 року, в якій говориться, що перемогти в ядерній війні неможливо.

"У заяві підкреслювалося, що слід уникати війну між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики", — зазначила Мао Нін.

Також Китай в черговий раз закликав до переговорів для "врегулювання української кризи".

"У нинішніх обставинах всім сторонам слід зосередити дипломатичні зусилля на мирному врегулюванні української кризи і спільно сприяти розрядці ситуації", - заявили в китайському МЗС.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

Кремлівський диктатор стверджує, що "приводом послужила заява заступника Міністра оборони Великобританії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

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