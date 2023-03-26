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Кремль взяв Білорусь в заручники: Україна відповіла на ядерний шантаж Путіна

26 березня 2023, 10:58
ЄС може посилити санкції проти РФ у відповідь на її рішення розмістити ТЯЗ в Білорусі, вважають в ОП.
Данилов, Путін
Олексій Данилов оцінив ядерний шантаж Володимира Путіна / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

За його словами — це крок до внутрішньої дестабілізації країни. Про це він написав у своєму Twitter.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії і путіна", — констатував він.

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Данілов також додав, що тим самим Кремль фактично взяв Білорусь у ядерні заручники.

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Олексій Данілов відповів на нові загрози РФ / скріншот

Реакція офісу президента

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розраховує на те, що Європа посилить санкції проти Росії у відповідь на її рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Він закликав до введення обмежень проти "Росатому". Свою думку він озвучив в ефірі телеканалу LCI.

При цьому Подоляк також закликав збільшити поставки зброї Україні для контрнаступу через брак в ЗСУ 155-міліметрових снарядів, танків і тактичної амуніції.

"Необхідно збільшити військовий потенціал України для контрнаступу і посилити санкції проти Росії", — зазначили представник ОП.

Разом з тим він закликав Париж до "лідируючої ролі, відповідальності, рішучості і скоєнні історичного вибору" і заявив, що Росія атакує Україну безпілотниками і балістичними ракетами, які ЗСУ "не можуть перехопити", а також використовує авіацію, "в тому числі ту, яка могла б бути забезпечена тактичною ядерною зброєю".

Ядерний шантаж РФ

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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ядерна зброя Володимир Путін Михайло Подоляк
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