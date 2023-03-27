"Не лізьте, бо опромінимо": білоруський пропагандист вибухнув ядерними погрозами на адресу Заходу

Григорій Азаренок в пропагандистському угарі заявив, що"буде плавитися Варшава та потоне Вільнюс".

Григорій Азаренок пригрозив наслідками ядерного удару Польщі та Литві / Фото: pixabay, скріншот

Одіозний білоруський пропагандист Григорій Азаренок вибухнув ядерними загрозами на адресу Польщі та Литви. Йому привиділися погрози нападу на Білорусь, тому він пообіцяв всіх "опромінити".

Азаренок заявив, що "Білорусь – це ядерна держава".

"Держава, що володіє можливостями в разі нападу на її територію відповісти тактичною ядерною зброєю. Плавитиметься Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід і сходження чумного гриба на польському болоті. Не лізьте, панове, бо опромінимо", - видав пропагандист.

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Григорій Азаренок / скріншот

Цікаво, що ці заяви прозвучали після слів російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити в Білорусі зброю масового ураження.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

За словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди. Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

Кремлівський диктатор стверджує, що "приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь В ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

У Польщі назвали це рішеннякроком до втягування Білорусі в російську військову машину. А в Євросоюзі заявили, що готові відповісти на рішення Путіна санкціями.

Тим часом в Білому домі поки не бачать ознак того, що країна-окупант Росія перекидає ядерну зброю на територію Республіки Білорусь. Вашингтон спостерігатиме за подальшим розвитком ситуації.

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