Оточення військами НАТО всіх об'єктів: Сотник назвав сценарій позбавлення РФ ядерної зброї

Після розпаду агресора Російської Федерації світу буде легше домовитися з новими державами з питання ядерної зброї, вважає Олександр Сотник.

Заходу не вдасться домовитися з Путіним щодо ядерного роззброєння - Сотник / УНІАН, ua.depositphotos.com

Для ядерного роззброєння країни-окупанта Росії потрібна воля Заходу і оточення військами НАТО всіх російських ядерних об'єктів. Вони повинні перейти під контроль миротворців. Після розпаду РФ світу буде легше домовитися з новими державами з питання ядерної зброї, запропонувавши їм в обмін продовольство. Про це заявив журналіст, письменник і публіцист Саша Сотник.

У чаті на Главреде він розповів про те, що для позбавлення російської держави ядерної зброї потрібна воля західного світу. Війська Північноатлантичного альянсу повинні оточити всі ядерні об'єкти РФ.

"Для цього має бути воля всього Заходу. Це дуже складно. Та й ми не знаємо, в якому стані ядерний арсенал Росії, яким був рівень якості його обслуговування. Щоб роззброїти Росію, потрібно, по-перше, щоб війська НАТО оточили всі ядерні об'єкти, включаючи АЕС, щоб ті перебували під охороною миротворчого контингенту. Ні в якому разі не можна довіряти аборигенам, совкопітекам, оскільки вони абсолютно втратили людське обличчя, оскотинилися", - вважає Сотник.

відео дня

За його словами, в нових умовах, коли РФ зазнає поразки від України, Росія роздрібниться, а на її місці з'являться нові держави.

Вибухне криза, в результаті чого світу буде легше домовитися з цими суб'єктами щодо ядерної зброї.

"Поразка Росії в Україні (а вона буде) запустить процеси дроблення території РФ по областях, по окремих національних утвореннях. І у кожного місцевого князька буде своя ПВК – грошей вони крали багато, і тепер ці гроші можна буде конвертувати в ПВК. Роботи практично ніякої не буде, оскільки все розкрадено, виробничої бази практично немає, і за таких умов заробити грошей простий глибинарій, мохнатик зможе, тільки воюючи зі зброєю в руках на боці якогось князька. Наявність цього ПВК гарантуватиме місцевому князьку, що його завтра не грохнуть, і що він буде далі утримувати владу в цьому регіоні. За такою моделлю будуть розвиватися всі ці регіони.

До речі, старий наратив про те, що дроблення Росії є дуже небезпечним, тому що тоді буде багато нових країн із ядерною зброєю, а з ними важче домовитися, впевнений, був придуманий на Луб'янці. Все це неправда. З ними якраз буде простіше домовитися в обмін на "бусики" і жратву. Це з Путіним не домовитися – у нього геополітична велич у черепі. Він недоговороздатний, він псих", - зазначив Сотник.

Також він додав, що після поразки РФ російські війська повернуться додому, після чого там почнеться війна всіх проти всіх.

"Як тільки ці процеси запустяться (а вони запустяться обов'язково), як тільки російська армія отримає по щах, і стане зрозуміло, що їх видавлюють, вони повернуться назад, до Росії, злющими, як отруйні змії, які огребли в Україні, і вже вдома будуть свавільничати. От тоді почнеться справжній хаос і війна всіх проти всіх.", - підкреслив Олександр Сотник.

Дивіться чат на Главреді з журналістом Олександром Сотником

Путін погрожує розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор агресора Росії Володимир Путін 25 березня заявив, що Москва нібито "має намір" привезти свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. На території РБ до 1 липня планують завершити будівництво сховища тактичної ядерної зброї. Мінськ, за словами Путіна, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Пентагон повідомили, що на даний момент немає ознак готовності Росії застосувати ядерну зброю. Водночас на Заході вважають, що допоки У Путіна є ядерна зброя, Європа не буде в безпеці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що заява Путіна про плани щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі - крок до дестабілізації ситуації у республіці. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Війна Росії проти України: