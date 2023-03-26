Ядерна зброя РФ у Білорусі - загроза безпеці ЄС: Боррель заявив, що Європа вдарить санкціями

Відправка тактичної ядерної зброї з території країни-агресора Росії до Білорусі стане загрозою для безпеки Євросоюзу. Білорусі здатна зупинити процес і зробити свій вибір. Москва робить крок до ескалації і ЄС в такій ситуації відповість новими санкціями. Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.
У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі стане безвідповідальною ескалацією. Білорусь може і повинна це зупинити.
"Розміщення російської ядерної зброї (в Білорусі, - ред.) означатиме безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити і зробити свій вибір", - зазначив Боррель.
Євросоюз у такій ситуації відповідатиме новими санкційними обмеженнями щодо Москви.
"ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - підкреслив Жозеп Боррель.
Путін погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї
Директор держави-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня зробив заяву про те, що Москва "планує" розмістити тактичну ядерну зброю в республіці Білорусь.
За словами глави Кремля, в РБ до 1 липня повинні добудувати сховище тактичної ядерної зброї. Сам Мінськ, мовляв,"не отримає контролю над ядерними зарядами".
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міноборони США повідомили, що наразі немає ознак готовності агресора РФ перейти до застосування ядерної зброї.
При цьому там вважають, що Європа не буде перебувати в безпеці допоки у Путіна є ядерна зброя.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що риторика Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі – крок до дестабілізації ситуації в білоруській державі. На думку Данілова, Кремль де-факто взяв Білорусь в ядерні заручники.
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