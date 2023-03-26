Ядерна зброя РФ у Білорусі - загроза безпеці ЄС: Боррель заявив, що Європа вдарить санкціями

Республіка Білорусь здатна зупинити процес розміщення тактичної ядерної зброї на своїй території, це питання вибору Мінська, сказав Жозеп Боррель.

Євросоюз готовий впровадити нові санкції проти Росії через погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі - Боррель / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Відправка тактичної ядерної зброї з території країни-агресора Росії до Білорусі стане загрозою для безпеки Євросоюзу. Білорусі здатна зупинити процес і зробити свій вибір. Москва робить крок до ескалації і ЄС в такій ситуації відповість новими санкціями. Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.

У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі стане безвідповідальною ескалацією. Білорусь може і повинна це зупинити.

"Розміщення російської ядерної зброї (в Білорусі, - ред.) означатиме безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити і зробити свій вибір", - зазначив Боррель.

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Євросоюз у такій ситуації відповідатиме новими санкційними обмеженнями щодо Москви.

"ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - підкреслив Жозеп Боррель.

Путін погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї

Директор держави-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня зробив заяву про те, що Москва "планує" розмістити тактичну ядерну зброю в республіці Білорусь.

За словами глави Кремля, в РБ до 1 липня повинні добудувати сховище тактичної ядерної зброї. Сам Мінськ, мовляв,"не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міноборони США повідомили, що наразі немає ознак готовності агресора РФ перейти до застосування ядерної зброї.

При цьому там вважають, що Європа не буде перебувати в безпеці допоки у Путіна є ядерна зброя.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що риторика Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі – крок до дестабілізації ситуації в білоруській державі. На думку Данілова, Кремль де-факто взяв Білорусь в ядерні заручники.

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