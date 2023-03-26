Путін не відправив ядерну зброю до Білорусі: у Байдена пояснили ситуацію

Сполучені Штати Америки будуть спостерігати, як директор агресора Росії Володимир Путін спробує виконати свою обіцянку, сказали в Білому домі.

У США не фіксують ознак відправки до Білорусі ядерної зброї - Білий дім / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

У Білому домі наразі не бачать будь-яких ознак того, що країна-окупант Росія перекидає ядерну зброю на територію республіки Білорусь. Вашингтон буде спостерігати за подальшим розвитком ситуації. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

Як повідомляє CNN, незважаючи на заяву Путіна, відправка ядерної зброї до Білорусі поки що не розпочалася. Принаймні, у Вашингтоні таких ознак не фіксують.

Штати спостерігатимуть за подальшим розвитком ситуації.

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"Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю. Нам просто доведеться поспостерігати і подивитися, до чого це призведе", - підкреслив Джон Кірбі.

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Погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

25 березня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва, мовляв, "має намір" відправити тактичну ядерну зброю на територію Білорусі. До 1 липня в країні повинні добудувати сховище для таких озброєнь. За словами Путіна, Мінськ, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міністерство оборони США розповіли про те, що поки немає жодних ознак готовності Москви застосувати ядерну зброю. Водночас на Заході не вірять у безпеку Європи, поки у Путіна є ядерна зброя.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

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