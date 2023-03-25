РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі - військовий злочинець Путін

Президент країни-агресора заявив, що РФ вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Як заявив Путін, 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї, а РФ вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

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"Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", - заявив військовий злочинець Путін.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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