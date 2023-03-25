УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі - військовий злочинець Путін

25 березня 2023, 19:59
Президент країни-агресора заявив, що РФ вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.
Володимир Путін, Олександр Лукашенко
РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Як заявив Путін, 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї, а РФ вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

відео дня

"Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", - заявив військовий злочинець Путін.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ядерна зброя Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:08

"Вони навіть не раби, вони - холопи": Сотник пояснив, чому росіяни не будуть скидати Путіна

19:59

РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі - військовий злочинець ПутінВідео

19:25

Папуга допоміг розкрити вбивство 10-річної давності: злочинців засудили до довічного

19:24

За Путіна вписалися всього п'ять країнПогляд

18:38

Скандальна сенатор з Румунії образила Україну і "наїхала" на Зеленського

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:38

"Abrams і Leopard сильно налякані": Резніков потролив РФ через відправку на фронт старих танківВідео

18:33

"Все завалено трупами, нас не випускають з позицій": залишки загону РФ "Шторм" благають Путіна про допомогуВідео

18:02

Х'юстон, у нас проблеми: звідки взялася легендарна фраза і що вона означає

17:50

Генштаб помилився: Гуменюк пояснила, чому військові заплуталися з "виведенням" окупантів з Нової КаховкиВідео

Реклама
17:26

Як правильно їсти редис і навіщо це робити: цікаві відомостіВідео

17:15

Модний леопардовий манікюр на весну 2023: 5 шалено гарних варіантів на кожен деньФото

17:01

"Все стало хитко-дон, прямо зовсім-дон": Кадиров розуміє, що дні Путіна, можливо, полічені - СотникВідео

16:57

Підготовка контрнаступу ЗСУ: у Міноборони зробили несподівану заяву

16:56

"Залишається епіцентром боїв": під Бахмутом значно зменшилась кількість ворожих атак - ЗСУВідео

16:14

"Школи на Закарпатті в небезпеці": Угорщина не підтримає вступ України до ЄС - СійяртоВідео

16:07

"Був другим в РФ при Путіні": експерт назвав того, хто міг би закінчити війну і виплатити репараціїВідео

15:47

Ердоган зідзвонився з Путіним через війну і заговорив про переговори з Україною

15:29

"Якубовича понесло": ведучий принизив росіян на Полі чудес

15:15

Може принести проблеми і бідність: чому категорично не можна носити чужі сумкиВідео

15:13

Тріщини і помаранчеві плями: як виглядає зіпсоване мило і як його використовуватиВідео

Реклама
14:54

"Постбільшовицька маса, совкопітеки": росіян як національності немає – Сотник

14:50

Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном: експерт пояснив, чому в РФ закотили істерику

14:18

Притягне негатив і розлад: чому не можна садити бузок біля будинку

14:13

Слідом за Повалій: мер російського міста вирішив заборонити концерт ЛоракВідео

14:13

Чому 26 березня категорично не можна носити чорний одяг: прикмети і всі заборониВідео

14:02

Великий березневий перерахунок пенсій: у ПФУ назвали фактор, від якого залежать виплати

13:50

ЗСУ готують удари по окупантах у Криму: в ОК Південь розкрили сценарій нової "бавовни"

13:34

HIMARS б'є по вакцинованим від ковіду: російська актриса "викрила американський план"Відео

13:31

Величезний урожай забезпечений: навіщо потрібно покласти ложку цукру в город

13:12

По 100 гривень за кілограм: в Україні різко підскочать ціни на цибулю

13:07

У Росії силовики закінчили перевіряти Меладзе через "Героям слава": що тепер очікує співакаВідео

12:41

РФ готує нові точкові ракетні удари: стали відомі ймовірні цілі

12:16

Через 20 років після: на Київщині жінка отруїла до смерті спиртним колишнього коханогоВідео

11:58

"Скотобаза і набрід відморозків": народ РФ відповідальний за війну – журналістВідео

11:56

"Він був героєм із хлоп'ячою посмішкою": у боях за Україну загинув польський доброволець

11:20

Притягне біди і нещастя: чи можна тримати вдома годинник, який стоїть

11:09

Експерт пояснив, навіщо Шойгу і Медведєв оскаженіло "махають ядерним кийком"Відео

11:03

Зеленський про переговори з Путіним: "Україна не може йти на компроміс"Відео

10:46

Як прати куртку в машинці, щоб не збився наповнювач: список "золотих" правил, які має знати кожен

10:20

"Зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму": у Междлісі розповіли, як панікують вороги на півостровіВідео

Реклама
10:04

Потрібні боєприпаси та винищувачі: Зеленський пояснив, чому Україна не може почати контрнаступ

10:00

Російські танки прошиватимуть, як ніж масло: Михайло Гончар - про боєприпаси зі збідненим ураномЕксклюзив

09:27

Публіцист спрогнозував, чи зважиться Путін віддати наказ про новий наступ на КиївВідео

09:20

Зеленський заявив, що йому не надходили пропозиції від Китаю про переговори з Сі Цзіньпінем

09:09

Чому Сі Цзіньпін не поспішає говорити із ЗеленськимПогляд

08:41

Тарифи на електроенергію для населення не підвищуватимуться у квітні - МіненергоВідео

08:19

Повідомлення про бажання Путіна "домовитися про мир" не мають відношення до реальності - ШольцВідео

07:44

У Росії зростає паніка через контрнаступ, який готують ЗСУ - ISW

06:55

На мокшанських болотах є багато печер для заснування тайожної лаври!Погляд

04:30

"Закінчаться солдати – накаже народжувати": психічно хворий Путін не відмовиться від України – Сотник

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти