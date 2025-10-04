Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

Підтверджено співпрацю на високому рівні між Росією і Китаєм у сфері супутникової розвідки.

https://glavred.net/world/kitay-pomogaet-rf-navodit-po-sputniku-raketnye-udary-po-ukraine-svr-10703792.html Посилання скопійоване

Китай допомагає РФ у війні з Україною / Колаж: Главред, фото Pixabay/pride1979, apixabay/glaborde7

Головне:

РФ і КНР співпрацюють у сфері супутникової розвідки

Дані виявляють цілі в Україні для подальшого їх ураження

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала випадки передачі Китаєм Росії супутникових розвідувальних даних.

Їх використовують для нанесення ракетних ударів по українській території, включно з об'єктами, що належать іноземним інвесторам, повідомив Укрінформу представник української зовнішньої розвідки Олег Александров.

відео дня

За його словами, існує підтверджена співпраця на високому рівні між Росією і Китаєм у сфері супутникової розвідки над територією України.

"Воно спрямоване на виявлення та уточнення координат стратегічних цілей для подальшого їх ураження. Ми спостерігаємо, що серед цих цілей можуть бути й об'єкти, що належать закордонним компаніям", - зазначив він.

Водночас у розвідці відмовилися уточнювати, які саме об'єкти на території України були атаковані з використанням китайських супутникових даних.

/ Інфографіка: Главред

Позиція КНР щодо війни в Україні: думка експерта

Політолог і директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко висловився з приводу позиції Китаю в питанні врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України.

В інтерв'ю виданню "Главред" він зазначив, що Пекін розглядає ситуацію навколо російсько-українського конфлікту як можливість зміцнити свої позиції на міжнародній арені та отримати стратегічну перевагу над Сполученими Штатами.

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Інші новини:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред