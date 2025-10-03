Китай 'різко вмикається': несподіваний прогноз завершення війни в Україні

Китай ставить завдання за рахунок теми російсько-української війни опинитися у виграші порівняно зі США, вважає Ігор Чаленко.

Китай обрав стратегію щодо війни в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Чаленка:

Китай прагне зробити себе головним бенефіціаром мирного врегулювання

КНР не дає жодної конкретики, але планує "різко включитися" у врегулювання

Політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко прокоментував позицію Китаю в контексті врегулювання війни РФ проти України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Китай ставить завдання за рахунок теми російсько-української війни опинитися у виграші порівняно зі США.

"Тобто отримати кращу позицію у двосторонній торговельній угоді зі Сполученими Штатами, закріпитися економічно на російському внутрішньому ринку. Ми ж бачимо, що там є домовленості щодо "Сили Сибіру-1", збільшення поставок російського газу, будівництва "Сили Сибіру-2" тощо. Але знову ж таки - газ за нижчими цінами. Тобто китайці вибили для себе дуже серйозний дисконт, фактично майже внутрішню російську ціну", - зазначив експерт.

/ Інфографіка: Главред

На його думку, Китай прагне зробити себе чи не головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні.

"Він (Китай, - ред.) хоче показати, що Трамп за 9-10 місяців президентства, незважаючи на свої обіцянки завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включиться в цю тему публічно на "останній милі", то саме він отримає лаври переможця. Це, до речі, дуже схожа ситуація з тим, як кілька років тому відбулося примирення Саудівської Аравії та Ірану. Сполучені Штати довго намагалися відігравати в цій ситуації ключову роль, а потім прийшов Китай і - оп! - уже є домовленості. Таким чином діє Китай і зараз: спочатку не даючи жодної конкретики, максимально завуальовано, але в потрібний момент різко вмикається, щоб отримати результат", - додав Чаленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Чаленка:

Підтримка РФ Китаєм: думка експерта

Дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував зміцнення зв'язків між Китаєм і Росією на тлі триваючої війни проти України. За його словами, Пекін зацікавлений у поразці України або, як мінімум, у встановленні нового балансу, сприятливого для Москви. Сукупність внутрішніх, економічних і геополітичних чинників визначає поточну позицію Китаю - прагнення розширити свій вплив і зіграти ключову роль у формуванні нової архітектури міжнародних відносин.

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

