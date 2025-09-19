Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, завдяки впливу антициклону буде переважно сонячною і сухою в більшості областей.
У найближчі дві доби на всій території країни очікується підвищення температури повітря, особливо в денний час. Невеликі короткочасні дощі можливі тільки на півночі лівобережжя у суботу, 20 серпня. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.
Також він попередив, що місцями на території нашої держави вночі можуть бути тумани, особливо в низинних ділянках місцевості.
Погода в Україні в суботу, 20 вересня
У західних областях
У західних областях без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень +22…+27.
У північних областях
У північних регіонах країни вночі місцями очікується невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +19…+24.
У центральних областях
У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +10…+15 градусів, вдень +20…+25.
На півдні України
У південній частині країни та Криму прогнозується сонячна і тепла погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +23...+28.
У східних областях
У східних регіонах пройде короткочасний дощ, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень може посилюватися до 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +18…+23.
Погода в Україні в неділю, 21 вересня
У західних областях
У західних областях очікується малохмарна і тепла погода. У нічний та ранковий час можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, вдень +24...+29.
У північних областях
У північних областях прогнозується малохмарна та суха погода під впливом антициклону. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень повітря прогріється до +23…+28.
У центральних областях
У центральних регіонах країни очікується сонячна і тепла погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27.
На півдні України
У південних регіонах України очікується спокійна та малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +22…+27.
У східних областях
У східній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура в нічний час становитиме +6…+11 градусів, вдень повітря прогріється до +20…+25.
