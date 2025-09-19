Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

Альона Вороніна
19 вересня 2025, 10:28
63
Різкі зміни погодних умов відбудуться у низці регіонів нашої держави – синоптик сказав, до чого готуватися.
Погода, дождь, гроза, молния
Погода в Україні - будуть грози і температура +28 градусів/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня
  • Де будуть йти дощі
  • Де температура підійметься до +28 градусів

Погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, завдяки впливу антициклону буде переважно сонячною і сухою в більшості областей.

У найближчі дві доби на всій території країни очікується підвищення температури повітря, особливо в денний час. Невеликі короткочасні дощі можливі тільки на півночі лівобережжя у суботу, 20 серпня. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

відео дня

Також він попередив, що місцями на території нашої держави вночі можуть бути тумани, особливо в низинних ділянках місцевості.

Погода в Україні в суботу, 20 вересня

У західних областях

У західних областях без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень +22…+27.

У північних областях

У північних регіонах країни вночі місцями очікується невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +19…+24.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +10…+15 градусів, вдень +20…+25.

На півдні України

У південній частині країни та Криму прогнозується сонячна і тепла погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

У східних областях

У східних регіонах пройде короткочасний дощ, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень може посилюватися до 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +18…+23.

Погода в Украине 20 сентября
Погода в Україні 20 вересня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 21 вересня

У західних областях

У західних областях очікується малохмарна і тепла погода. У нічний та ранковий час можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, вдень +24...+29.

У північних областях

У північних областях прогнозується малохмарна та суха погода під впливом антициклону. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень повітря прогріється до +23…+28.

У центральних областях

У центральних регіонах країни очікується сонячна і тепла погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27.

На півдні України

У південних регіонах України очікується спокійна та малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +22…+27.

У східних областях

У східній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура в нічний час становитиме +6…+11 градусів, вдень повітря прогріється до +20…+25.

Погода в Украине 21 сентября
Погода в Україні 21 вересня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, сніг накриє Україну – синоптикиня назвала дату різкого похолодання. Похолодання з дощами, снігом і мокрим снігом насувається на нашу державу – стало відомо, до чого варто бути готовими.

Також раніше повідомлялося, що вдарить літня спека до майже +30 – стало відомо, коли в Україну повернеться тепло. В Україну скоро повернеться висока температура повітря, проте також варто бути готовими до сильних опадів.

Нагадаємо, синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України і повідомила, чи буде в Україні сніг у вересні. Коли очікувати на потепління та чи дійсно Україну накриє сніг у вересні, розповіла Главреду Наталія Птуха.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

10:28Синоптик
Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

10:17Війна
"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

10:06Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

Останні новини

11:01

Мріяв 9 років: Вірастюк уперше показав усіх п'ятьох синів

10:49

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

10:48

Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

10:40

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня: Півням - конфлікти, Собакам - безнадійність

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 вересня: Овен - фінансова удача, Діва - очікування

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
10:28

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

10:17

"Боже борони": Кіркоров поскаржився на дітей, яких забрав із Дубая

10:17

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

10:10

"Успішний рейд": українські спецпризначенці знищили в морі техніку ворога

Реклама
10:08

Вимушене зізнання: Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою

10:06

"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

09:29

Відставка Козака - це інформаційна пастка КремляПогляд

09:22

Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

09:21

Після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон

09:21

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповівВідео

09:20

"Ворог України": Насті Каменських світить новий статус після скандалу

09:01

В автокатастрофі загинув молодий американський актор

09:00

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакВідео

08:51

Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФВідео

08:40

Повернення Запорізької АЕС під контроль України: Кремлю поставили ультиматум

Реклама
08:18

"Це не жорстоко": у Нідерландах змінять умови для біженців з України

07:40

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:10

Чим відрізняються два кур’єри: лише найрозумніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:10

Сумна реакція НАТО на дрони РФ у Польщі: що буде даліПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дітей на зупинці за 29 секунд

05:44

Що робити, коли орхідея не цвіте: лайфхак, який врятує рослину

05:15

Як перекласти на українську мову слова "томный" і "тоска": відповідь здивуєВідео

04:30

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

04:09

Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни - стали відомі терміни

03:54

Кінець вересня подарує полегшення: які ТОП-3 знаки закриють старі гештальти

03:24

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

02:40

Доленосне затемнення 21 вересня: кому посміхнеться удача, а кому доведеться розлучитисяВідео

01:37

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

01:30

Після клінічної смерті та замаху: який зараз вигляд має Лесик

00:54

Нова стратегія захисту від "Шахедів": Шмигаль розповів про масштабний план

00:06

Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну

18 вересня, четвер
23:47

Осінній щит для винограду – простий розчин, який допоможе пережити зиму

22:45

Мобілізація 60+: в ЗСУ розповіли, яка категорія громадян у пріоритеті

22:14

"Можна набити пику": чоловік Мозгової висловився про насильство в її шлюбі з Пономарьовим

Реклама
22:11

У Латвії на пляжі знайшли уламки російського дрона: наскільки він небезпечний

21:57

Музика для котів: які звуки їх заспокоюють, а які дратуютьВідео

21:44

"Правило 10 секунд": експерти розкрили, як реально зменшити витрати пального в місті

21:33

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"Відео

21:22

Зрадив Батьківщину у 2014 році: атаками на Куп'янськ командує український екс-комбриг - ЗМІ

21:12

Відомий співак показав "компромат" на Андрія Данилка та Ірину Білик: "Було діло"

20:53

Чи були ваші предки мистецькою елітою - таємниця роду криється у прізвищі

20:51

Кремль намагається приховати: розкрито, скільки НПЗ змогла вразити Україна

20:32

"У них і запитайте": Ребров жорстко відповів щодо переходу до європейського гранда

20:30

Найгірший сусід: із чим категорично не можна зберігати цибулюВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти