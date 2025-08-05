Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

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США готують санкції за підтримку РФ у війні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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Вторинні санкції для покупців російської нафти є "очевидним кроком"

Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю

Постпред США при НАТО Метью Вітакер висловив думку, що вторинні санкції для покупців російської нафти є "очевидним кроком" для припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

"Безумовно, не може бути вирішення проблеми на полі бою, дипломатичне є єдиним. І президент Трамп створює умови для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

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Вітакер зазначив, що, на його думку, вторинні санкції, "які торкнуться тих, хто, купуючи російську нафту, платить за цю війну (Китай, Індія, Бразилія), є очевидним кроком для того, щоб її припинити".

ЄС готує санкції проти Китаю

Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку Москви у військових діях проти України, повідомило видання Politico з посиланням на джерело в європейській дипломатії.

Ініціатива загострилася після липневого розслідування агентства Reuters, згідно з яким Росія отримала китайські двигуни для безпілотників таємним шляхом для обходу санкцій.

Публікація викликала стурбованість у Брюсселі. П'ятнадцять країн ЄС надіслали Пекіну запити щодо цих поставок, однак Китай або відкинув свою причетність, або проігнорував звернення.

"Репортаж підтвердив уже наявні в нас дані - Китай дедалі активніше залучений, як за обсягом, так і за рівнем. Без його допомоги війна мала б зовсім інший вигляд", - заявив європейський дипломат.

За його словами, Брюссель був обізнаний про факти передачі китайських дронів і до публікації в ЗМІ. "Після серпня ми наполягатимемо на санкціях", - наголосив він.

Дипломат також додав, що ЄС має використовувати свій економічний вплив: "Ми відкриті до діалогу, але й до конкретних кроків теж".

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Нові санкції США: думка експерта

Політолог Володимир Фесенко у своїй колонці на Главреді зазначив, що Володимир Путін навряд чи прийме ультимативні умови Дональда Трампа, проте не виключає закритого формату перемовин із ним.

"Судячи з усього, кулуарні контакти вже стартували. Про це, зокрема, свідчить заява Трампа про візит Віткоффа до Москви. Однак, з огляду на жорстку позицію Путіна і те, що його колишні вимоги залишаються незмінними, можна припустити: до кінця року істотного прогресу в переговорах не відбудеться", - заявив Фесенко.

Проте експерт сумнівається, що найближчим часом Захід запровадить якісь жорсткі санкції проти Росії.

Санкції - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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