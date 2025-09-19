'Успішний рейд': українські спецпризначенці знищили в морі техніку ворога

У пастку спецпризначенців військової розвідки потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Витязь".

Знищено ворожий багатоцільовий тягач "Витязь" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Знищено ворожий багатоцільовий тягач "Витязь"

Росіяни використовували тягач для доставки особового складу та зброї

Українські спецпризначенці пробралися на Тендрівську косу біля берегів Херсонської області в Чорному морі та знищили багатоцільовий тягач "Витязь", який підвозив зброю та живу силу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - розповіли розвідники.

У результаті в пастку спецпризначенців воєнної розвідки потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Витязь", який росіяни використовували для доправлення особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. Таким чином, гусеничний "Витязь" знищено.

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області. Відомо, що дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є влучання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.

Як писав Главред, агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

У вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Що таке ДТ-30 "Витязь" Виробник позиціонує ДТ-30 "Витязь" як дволанковий всюдихід на гусеничному ходу, призначений для транспортування в складних кліматичних умовах Крайньої Півночі, Сибіру, Далекого Сходу, Арктики й Антарктики на ґрунтах із низькою несучою здатністю (болото, снігова цілина, бездоріжжя, перетин) від 50°С до плюс 40°С. Для плаваючих моделей у назві додають літеру П. Пізніші модифікації плаваючих дволанкових гусеничних транспортерів високої прохідності і великої вантажопідйомності ДТ-30П і ДТ-30ПМ, буква М - модернізований. Дволанкові всюдиходи на гусеничному ходу ДТ-10П і ДТ-30П широко використовуються російськими військами, дислокованими в складних екологічних регіонах, на островах, зокрема для транспортування армійських підрозділів, боєприпасів, устаткування тощо. Через низький тиск на ґрунт цей транспортний засіб теоретично вразливий від певних типів протитанкових мін. Водночас всюдиходи незамінні як евакуаційні засоби, оскільки мають високий коефіцієнт тяги і можуть під'їхати до застряглого або пошкодженого автомобіля з будь-якого боку в поганих дорожніх умовах.

