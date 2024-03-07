Китай готується до відкритої війни з Тайванем: у Reuters розкрили плани Пекіна

Китай намагається виснажити Тайвань, після чого перейти до потенційної відкритої війни проти острова, Тайбей готується до подібного сценарію розвитку подій.

https://glavred.net/world/kitay-gotovitsya-k-otkrytoy-voyne-s-tayvanem-v-reuters-raskryli-plany-pekina-10547984.html Посилання скопійоване

Китай посилив військовий тиск на Тайвань у "сірій зоні" - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Китай посилив військовий тиск на Тайвань у так званій сірій зоні. Пекін насичує райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами. Китайці намагаються виснажити противника перед тим, як влаштувати відкриту війну.

Як повідомляє Reuters з посиланням на доповідь Міністерства оборони Тайваню, Китай намагається "виснажити" противника, не вдаючись до відкритого військового протистояння.

У документі йдеться про те, що КНР задіює тактику "багатофронтової насиченої сірої зони" для виснаження Тайваню, яка включає посилене патрулювання за допомогою кораблів і літаків.

відео дня

"Китай спробував збільшити навантаження на наші військово-морські та військово-повітряні сили і приховати існування серединної лінії в протоці", - зазначено в доповіді. Мається на увазі ситуація на неофіційному кордоні між КНР і Тайванем, її китайські війська регулярно перетинають останніми роками. Також Китай використовує дослідницькі та військові судна, маскуючи військову діяльність під цивільну.

Як реагує Тайвань на загрозу КНР

У Міноборони Тайваню розповіли, що працюють над заходами, спрямованими на "збереження" своїх військ на випадок війни, підвищують стійкість інфраструктури і проводять навчання, щоб забезпечити виживання тайванських військ у затяжному конфлікті. Крім того, військове відомство Тайбея запасається зброєю і паливом, щоб витримати тривалу війну з КНР.

У відомстві зазначили, що аналізують і роблять висновки з війни Росії проти України та військових дій Ізраїлю і ХАМАС.

Що планує Китай

У Міністерстві оборони Тайваню вважають, що Китай спробує швидко захопити Тайвань, щоб запобігти зовнішньому втручанню. Тайбей намагається розосередити свої командні системи і впровадити більш далекобійну та мобільну зброю і штучний інтелект. Також острів зміцнює зв'язки з демократичними союзниками, зокрема і зі США.

Тайвань - що це за країна? Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним. Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Китай прагне захопити Тайвань

У листопаді минулого року британська газета The Times повідомила, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену про плани поглинути Тайвань. Китайський лідер закликав Штати "не втручатися". Водночас Пекін готовий і до силового сценарію проти Тайбея.

Пізніше американський телеканал NBC повідомив, що Китай має намір "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм", про що Сі Цзіньпін відкрито сказав Байдену. Також Сі нібито сказав, що він не ставив часових рамок щодо захоплення Тайваню.

У НАТО закликали надати Україні $60 млрд, щоб не допустити окупації Китаєм Тайваню. Генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг заявив, що після України війна може початися вже у Тайвані.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.