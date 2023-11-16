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Сі Цзіньпін зухвало назвав Байдену плани Пекіна щодо Тайваню - The Times

Андрій Ганчук
16 листопада 2023, 11:21
Президент США Джо Байден підтримав політику "одного Китаю", а Пекін має намір "возз'єднатися" з Тайванем навіть шляхом реалізації силового сценарію.
Сі Цзіньпін, Байден
Сі Цзіньпін-Байдену: Китай возз'єднається з Тайванем / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Білий дім

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час перемовин із Джо Байденом заявив американському президенту про те, що Китай "неминуче" поглине Тайвань, а США, мовляв, не повинні цьому перешкоджати. Пекін не готується до вторгнення на Тайвань, але готовий застосувати силовий сценарій.

Як повідомляє The Times, під час чотиригодинної зустрічі глав США і КНР у Сан-Франциско Цзіньпін і Байден після річної дипломатичної паузи домовилися про відновлення міжвоєнного діалогу і протидії розповсюдження наркотику фентанілу.

"Китай здійснить возз'єднання"

Байден назвав перемовини із Цзіньпіном "одними з найбільш конструктивних і продуктивних за всю нашу історію". Втім, лідери двох держав не змогли досягти компромісу з питання Тайваню. Пекін вважає, що острів повинен "возз'єднатися" з Китаєм, причому для цього може бути застосована і сила.

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"Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити...американська сторона повинна... припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю", - сказав Сі Цзіньпін.

Як стверджує американський чиновник, Сі акцентував увагу на тому, що Китай все ж "не готує" військове вторгнення на Тайвань. Яким може бути "застосування сили", невідомо.

США дотримуються політики "одного Китаю"

Офіційний Вашингтон не приймає позиції Китаю щодо застосування сили для зміни політичного статусу Тайваню і постачає на острів зброю для стримування Пекіна. Раніше Байден брав на себе зобов'язання направити американські війська на Тайвань, щоб захистити острів від атаки КНР.

Втім, після зустрічі з Цзіньпіном він підтвердив прихильність Штатів політиці "одного Китай", згідно з якою Пекін претендує на владу над усім великим Китаєм.

"Ми зберігаємо згоду з тим, що існує політика "одного Китаю", і я не збираюся її змінювати... ось приблизно і все, що ми обговорили", - підкреслив Джо Байден.

Китай може напасти на Тайвань

Американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs наприкінці березні опублікував заяву глави КНР Сі Цзіньпіна, в рамках якої він наказав китайським генералам "сміливо воювати" у тому випадку, якщо почнеться війна. Журналісти також звернули увагу на створення по той бік Тайванської протоки нових бомбосховищ і офісів мобілізації.

Китай вивчає війну Росії проти України, писали журналісти The New York Times. Зокрема, китайці вивчають інновації, тактику та успішні військові операції. Пекін цікавиться такими питаннями на випадок війни із Тайванем.

Пізніше Китай провів навчання щодо оточення Тайваню. Вперше були реалізована відкрита симуляція ракетного удару не тільки по острову, а й іноземних об'єктах, які знаходяться навколо Тайваню.

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Тайвань Сі Цзіньпін Джо Байден Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна
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