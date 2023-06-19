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США не визнають Тайвань, у КНР раді діалогу: підсумки зустрічі Блінкена і Сі

Андрій Ганчук
19 червня 2023, 14:57 оновлено 19 червня, 15:45
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Очільник КНР Сі Цзіньпін сподівається, що Пекін і Вашингтон зможуть подолати всі складнощі, до яких призвела конкуренція двох великих держав.
Блінкен, Сі Цзіньпін
У Китаї назвали переовини Цзіньпіна і Блінкена "відвертими і ґрунтовними" / Сіньхуа

Сполучені Штати Америки дотримуються принципу одного Китаю і не визнають незалежності Тайваню. Однак Вашингтон проти будь-яких дій на китайському півдні, до яких могла б вдатися одна зі сторін. Водночас США виконують свої зобов'язання перед Тайванем як союзник. Про це заявив глава американського Держдепу Ентоні Блінкен.

Як повідомляє BBC, за підсумками зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном він сказав, що Вашингтон дотримується своєї позиції, яка не передбачає визнання суверенітету Тайваню.

При цьому Штати проти будь-яких конфліктів на китайському півдні.

"США не підтримують незалежність Тайваню і не допускають будь-яких односторонніх змін на півдні (Китаю, – ред.), здійснених будь-якою стороною", - зазначив Блінкен.

Втім, держсекретар США акцентував увагу на тому, що американці очікують "мирного врегулювання існуючих розбіжностей" і віддані виконанню своїх зобов'язань з надання допомоги в забезпеченні безпеки Тайваню.

"Пекін і Вашингтон досягли згоди за низкою питань"

Керівник КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з Блінкеном сказав, що представникам двох держав вдалося "досягти згоди щодо низки конкретних питань".

Зокрема, головний дипломат Китаю Ван І і міністр закордонних справ КНР Цинь Ган назвали перемовини з держсекретарем США Блінкеном "відвертими і ґрунтовними".

"Китайська сторона чітко виклала свою позицію, і обидві сторони погодилися слідувати спільним домовленостям, досягнутим з президентом Байденом і мною на Балі. Сторони також добилися прогресу і досягли згоди за низкою конкретних питань", - цитує голову Китаю Цзіньпіна CGTN.

Також голова Китаю додав, що взаємодія між країнами має базуватися на "взаємній повазі та щирості".

"Я сподіваюся, що держсекретар Блінкен за допомогою цього візиту зможе внести позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", - підкреслив Цзіньпін.

У чому питання Китаю і Тайваню?

Китай вважає острівну частково визнану державу Тайвань, яка знаходиться за 180 кілометрів на схід від КНР, своєю провінцією, що відкололася. Тайвань вважає себе суверенною державою з власною конституцією, збройними силами і політичним устроєм. Китай систематично попереджає Тайвань про ризик війни і бачить державу власною територією.

Тайвань має особливі стосунки зі США. Вони регулюються актом Закон про відносини з Тайванем, який було ухвалено 10 квітня 1979 року американським Конгресом. Вашингтон підтримує неофіційні, але фактичні дипломатичні відносини з Тайбеєм як "органами влади Тайваню". При цьому Штати дотримуються політики одного Китаю, що означає невизнання суверенітету Тайваню.

Американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs в кінці березня опублікував заяву голови Китаю Сі Цзіньпіна, який під час виступу в парламенті сказав своїм генералам "сміливо воювати", якщо почнеться війна. Журналісти уточнили, що по той бік Тайванської протоки будуються нові бомбосховища і створюються офіси мобілізації.

У The New York Times публікували статтю, де акцентувалася увага на вивченні Китаєм війни РФ проти України. Китайці, на думку авторів матеріалу, аналізують події російсько-української війни на випадок зіткнення проти Тайваню.

Директорка американської Національної розвідки Евріл Хейнс сказала, що Китай може застосувати свою армію для анексії Тайваню. Ймовірно, Пекін хотів би зробити ставку на дипломатію, але готує і силовий сценарій. США не знають, який вибір зроблять у КНР.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, що відбувається між Китаєм і Тайванем:

Інші новини:

Тайвань Сі Цзіньпін Ентоні Блінкен новини Китаю
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