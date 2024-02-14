'Сьогодні це Україна, завтра - Тайвань': в НАТО закликали надати Україні $60 млрд

Палата представників має погодитися надати підтримку Україні, оскільки це не благодійність, а інвестиції у нашу власну безпеку, заявив Єнс Столтенберг.

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Столтенберг натякнув на ризики зволікання з допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Палата представників Сполучених Штатів Америки повинна схвалити новий пакет допомоги для України у розмірі 60 мільярдів доларів. Такий крок допоможе запобігти вторгненню Китаю на Тайвань. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю Reuters.

"Я розраховую на те, що Палата представників погодиться надати підтримку Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиції у нашу власну безпеку", - наголосив Столтенберг.

Столтенберг наголосив на важливості підтримки союзників, зазначивши, що Європа та Канада також активізували свою підтримку України. За його словами, сукупна допомога країн перевищує допомогу від США, але американський внесок є "життєво важливим".

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Генсек НАТО застеріг, якщо російський диктатор Путін переможе в Україні, це може послужити сигналом для інших авторитарних лідерів, що вони можуть досягати своїх цілей за допомогою сили. Віз підкреслив, що це "зробить світ небезпечнішим і Захід вразливішим".

"Сьогодні це Україна, завтра це може статися на Тайвані. Тому Пекін, Китай уважно стежать за тим, що відбувається в Україні", - додав генсек.

60 мільярдів для України

Нагадаємо, Сенат остаточно схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, який передбачає надання 95,3 мільярда доларів. З них для України передбачено понад 60 мільярдів. Законопроєкт направили до Палати представників США.

Також конгресвумен Вікторія Спартц від Республіканської партії, яка має українське коріння, відмовилася підтримати законопроєкт про виділення 60 млрд доларів США допомоги для України, хоча визнала, що навіть не читала документ. Вона назвала проект "фондом для розкрадання грошей" і закликала надавати більше зброї замість грошей.

Крім цього, законопроєкт про військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів буде діяти до вересня 2025 року, як повідомляє Politico. Сенатор-республіканець Джеймс Венс зазначив, що ця ситуація може стати "пасткою" для повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Ймовірно, це обмежить можливості Трампа впроваджувати свою політику у цьому питанні та може послужити підставою для його імпічменту.

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