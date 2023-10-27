США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – Джонсон

Не можна дати Путіну перемогти у війні, бо на цьому все не завершиться. Але далі надання допомоги Україні вимагатиме більшої підзвітності про витрачені гроші.

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США не допустять перемоги РФ у війні проти України, заявив Джонсон/ колаж: Главред, фото: скрін з відео BBC, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Сполучені Штати Америки не допустять перемоги країни-агресорки Росії у війні проти України, адже це, зокрема, може підштовхнути Китай до війни проти Тайваню.

США не покинуть Україну в нинішній ситуації, адже якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну перемогти, то на цьому все не зупиниться. Про це заявив новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю каналу FOX News, повідомляє АР.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все закінчиться. І це підштовхне Китай зробити крок до Тайваню", – зазначив Джонсон. відео дня

У той же час він наголосив, що надання Україні подальшої допомоги від Сполучених Штатів вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. За його словами, Білий дім має чітко відзвітувати, як витрачаються кошти на допомогу Києву.

"На нас у Конгресі лежить відповідальність за управління фінансами американського народу", – зазначив спікер Палати представників.

Майк Джонсон заявив, що США не дозволять РФ перемогти/ скрін

Дивіться відео із заявою Майка Джонсона:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Палата представників США 25 жовтня обрала нового спікера – представника республіканської більшості та прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона. Він заявив, що готовий обговорювати надання фінансової допомоги Україні для боротьби з країною-агресоркою Росією, але "за певних умов".

Український політолог, політтехнолог, експерт Олексій Голобуцький висловив думку, що після обрання спікером Палати представників Донсона допомога США може навіть збільшитися. Проте, за його словами, не уникнути ревізій, аудитів і прямих втручань, коли йтиметься про фінансові транші.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що США оголосили великий пакет військової допомоги для України. Вашингтон передає Україні військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів.

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