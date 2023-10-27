УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – Джонсон

Альона Вороніна
27 жовтня 2023, 13:04
Не можна дати Путіну перемогти у війні, бо на цьому все не завершиться. Але далі надання допомоги Україні вимагатиме більшої підзвітності про витрачені гроші.
Майк Джонсон, украиские военные
США не допустять перемоги РФ у війні проти України, заявив Джонсон/ колаж: Главред, фото: скрін з відео BBC, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Сполучені Штати Америки не допустять перемоги країни-агресорки Росії у війні проти України, адже це, зокрема, може підштовхнути Китай до війни проти Тайваню.

США не покинуть Україну в нинішній ситуації, адже якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну перемогти, то на цьому все не зупиниться. Про це заявив новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю каналу FOX News, повідомляє АР.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все закінчиться. І це підштовхне Китай зробити крок до Тайваню", – зазначив Джонсон.

відео дня

У той же час він наголосив, що надання Україні подальшої допомоги від Сполучених Штатів вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. За його словами, Білий дім має чітко відзвітувати, як витрачаються кошти на допомогу Києву.

"На нас у Конгресі лежить відповідальність за управління фінансами американського народу", – зазначив спікер Палати представників.

Майк Джонсон заявил, что США не позволят РФ победить
Майк Джонсон заявив, що США не дозволять РФ перемогти/ скрін

Дивіться відео із заявою Майка Джонсона:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Палата представників США 25 жовтня обрала нового спікера – представника республіканської більшості та прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона. Він заявив, що готовий обговорювати надання фінансової допомоги Україні для боротьби з країною-агресоркою Росією, але "за певних умов".

Український політолог, політтехнолог, експерт Олексій Голобуцький висловив думку, що після обрання спікером Палати представників Донсона допомога США може навіть збільшитися. Проте, за його словами, не уникнути ревізій, аудитів і прямих втручань, коли йтиметься про фінансові транші.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що США оголосили великий пакет військової допомоги для України. Вашингтон передає Україні військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні новини США Володимир Путін військова допомога вторгнення Росії Майк Джонсон
Реклама

Головне за день

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

22:06 Світ
"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

21:53 Україна
Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершення

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Реклама
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

Реклама
17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

Реклама
14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти