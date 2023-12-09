Кім Чен Ин "взув" Путіна: окупанти жахнулися від снарядів КНДР - Defence Express

У військах Росії вирішили розібратися, в чому проблема снарядів, які поставила їм Північна Корея, і прийшли до певних висновків, пишуть експерти.

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Кім Чен Ин поставив Путіну браковані снаряди - аналітики / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Окупаційні війська агресора Росії скаржаться на постійний масовий брак в артилерійських снарядах, які поставила КНДР. Проблема призводить до зниження показників точності вогню і збільшення кількості боєприпасів. Проте кожен такий снаряд становить небезпеку.

Аналітики Defence Express опублікували матеріал, в якому розповіли про те, що в одному з російських Telegram-каналів з'явився фотознімок і повідомлення про "дослідження" північнокорейських зарядів до 152-мм снарядів. Окупанти вирішили з'ясувати, що з ними не так, через "систематичний розльот за дальністю".

Окупанти вивчили боєприпаси КНДР і здивувалися

У боєприпасах, які підібрали в довільному порядку, при однаковому маркуванні різні порохи, а зв'язки пороху з неоднаковою вагою.

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"Крім того, не у всіх снарядах знаходиться так званий размеіднювач - свинцевий дріт, який призначений для зменшення уповільнення каналу ствола через використання снарядів з мідним провідним пояском. Також деякі мали сліди розтину герметичних кришок", - зазначили журналісти.

Враховуючи, що проблема виявлена вже в 5 снарядах, можна зробити висновок про тотальну і постійну нестачу боєприпасів. Ситуація призводить до багатьох наслідків.

"Нерівномірний розліт снарядів означає зменшення точності вогню, що призводить до збільшення витрати боєприпасів на одну типову задачу. Більший розхід означає більше часу на її виконання, що в умовах контрбатарейної боротьби призводить до великих втрат. Подолати це можливо зменшенням дальності вогню, але це призводить до ще більших втрат", - вважають експерти.

З цієї причини окупанти все більше витрачають снарядів.

"Зрештою, на це накладається банальне невкладання до зарядів свинцевого дроту північнокорейськими робітниками, що призводить до ще більшого зносу стовбура. Причому з досить банальної причини, яка знайома всім країнам планової економіки - "робітники-несуни", які крадуть із заводу все, що можуть", - додали аналітики.

Що не так зі снарядами від Північної Кореї

Застосування різних порохів в снарядах пояснюється тим, що КНДР – країна, яка в ізоляції, і незрозуміло, звідки цей порох взагалі береться.

"Звичайно кожен такий боєприпас, навіть бракований, все одно становить небезпеку. Але коли мова йде про артилерію - це завжди про великі цифри. Особливо, коли мова йде про умовний мільйон боєприпасів із КНДР, вибіркова перевірка тільки зарядів п'яти з яких показала дуже багато цікавого, а крім самого заряду є ще снаряд і детонатор, до яких не менші вимоги щодо однотипної якості", - підкреслили в Defence Express.

Зброя Росії від КНДР

Аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень прийшли висновку, згідно з яким КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила постачання до Росії. Фахівці зафіксували збільшення кількості залізничних перевезень із Північної Кореї в Росії. Передбачається, що таким чином росіяни отримують від корейців озброєння і боєприпаси.

У The Washington Post розповіли, як Росія може отримувати зброю від КНДР. Встановлено, що російські кораблі в період із середини серпня по середину жовтня декілька разів забирали вантажі з Північної Кореї, використовувався порт на російському Далекому Сході. Боєприпаси могли потрапити окупантам на війну проти України.

Розвідка Естонії повідомляла, що КНДР тільки у жовтні поставила Росії близько 350 тисяч снарядів. Такої кількості боєприпасів вистачить окупантам для ведення бойових дій протягом місяця.

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