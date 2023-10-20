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Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

Андрій Ганчук
20 жовтня 2023, 19:11 оновлено 20 жовтня, 19:20
Росія отримала від КНДР близько 350 тисяч снарядів – цього вистачить окупантам на місяць бойових дій, вважає естонський полковник Антс Ківісельг.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії спробують перехопити у ЗСУ ініціативу на Запорізькому напрямку - розвідка Естонії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-а ОМБр

На балансі окупаційних військ Росії орієнтовно 4 мільйони снарядів, що дозволить їм вести війну низької інтенсивності протягом року. Північна Корея поставила загарбникам приблизно 350 000 снарядів, чого вистачить їм на місяць. Росіяни недооцінюють прорив ЗСУ на Оріхівському напрямі, але водночас намагатимуться перехопити там ініціативу. Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії (EDF) полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляє ERR, він розповів про те, що Росія має 4 мільйони снарядів для артилерійських установок. Таких запасів окупантам вистачить для війни низької інтенсивності протягом року. Отримання снарядів від КНДР свідчить про намір росіян вести війну проти України тривалий час.

За словами Ківісельга, російські окупанти останніми днями збільшили кількість своїх атак на полі бою. Раніше було 20-40 атак на день, а тепер приблизно 76.

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Щодо південного фронту, з одного боку окупанти мають ще значні можливості, але з іншого вони недооцінюють прорив армії України на Оріхівському напрямку.

"Судячи з усього, що поточне головне завдання російських військ - повернути собі ініціативу, чого вони і намагаються добитися, пов'язуючи українські частини, позбавляючи їх наступального потенціалу і використовуючи можливості для механізованої атаки до осіннього бездоріжжя", - вважає естонський військовий.

КНДР передала Росії боєприпаси

За даними розвідки Естонії, минулого тижня Пхеньян поставив Москві боєприпаси. Зокрема, до Тихорецька Краснодарського краю привезли 1000 морських контейнерів. Передбачається, що у них 300-350 тисяч боєприпасів. Цього вистачить окупантам приблизно 1 місяць бойових дій.

"Щоденна витрата артилерійських боєприпасів російськими військами - на рівні близько 10 тис. одиниць, і цієї кількості вистачить приблизно на місяць", - наголосив Антс Ківісельг.

Зброя Росії від КНДР

Аналітики американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень дійшли висновків, згідно з якими КНДР після зустрічі Кім Чен Іна та Путіна наростила постачання до Росії. Фахівці встановили різке збільшення залізничних перевезень із Північної Кореї до РФ. Як вважають у Центрі, Пхеньян, ймовірно, відправляє Москві свої озброєння та боєприпаси.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні знають, як КНДР озброює Росію. Чиновник акцентував увагу на отриманні Москвою 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Зброю передано для російських окупантів в Україні.

Журналісти The Washington Post дізналися, як Росія може отримувати зброю від КНДР. Ймовірно, що Північна Корея вже два місяці передає боєприпаси Росії. Вантажі доставляються кораблями у військовий порт Далекому Сході.

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