Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

Країна-окупант Росія вже два місяці може отримувати озброєння для війни проти України від КНДР, яке привозять кораблями, пишуть американські журналісти.

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Washington Post опублікували схему, за якою КНДР може постачати зброю Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, RUSI/Planet Labs/WP

Кораблі країни-агресора Росії з середини серпня по середину жовтня декілька разів забирали вантажі з КНДР і доставляли їх у військовий порт на російському Далекому Сході. Такий шлях може використовуватися Пхеньяном і Москвою, щоб постачати боєприпаси для окупантів в Україні.

Як повідомляє The Washington Post, супутникові знімки, які були вивчені аналітиками Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), свідчать про те, що кораблі РФ у період із середини серпня по середину жовтня декілька разів забирали вантажі з Північної Кореї, після чого доставляли їх у військовий порт на Далекому Сході.

Передбачається, що таким шляхом Північнокорейська держава може постачати Росії озброєння для потреб окупаційних військ у війні проти України.

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"Незважаючи на те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов'язані з російською мережею військової логістики, що дозволяє припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи", – відзначили журналісти.

Також журналісти акцентували увагу на тому, що після початку постачань із КНДР до Тихорецьку Краснодарського краю почало з'являтися все більше ям для зберігання боєприпасів.

КНДР може постачати зброю Росії - супутникові знімки

Склад боєприпасів у Тихорецьку / RUSI / Planet Labs / WP

Російські кораблі перевозять вантажі між КНДР і Росією / RUSI / Planet Labs / WP

Зброя Північної Кореї для Росії

КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки до Росії, вважають аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Зокрема, вони встановили різке збільшення залізничних перевезень із Північної Кореї до РФ. Ймовірно, Пхеньян, таким чином, відправляє Москві озброєння і боєприпаси.

"Враховуючи те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну і співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї і боєприпасів до Росії", - вважають аналітики.

У США розкрили, як КНДР озброює Росію - координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі розповів, що Москва отримала від Пхеньяна тисячу контейнерів із військовою технікою і боєприпасами. За його словами, зброю поставлено для війни проти України.

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