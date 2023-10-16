УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

Андрій Ганчук
16 жовтня 2023, 16:21 оновлено 16 жовтня, 16:26
Країна-окупант Росія вже два місяці може отримувати озброєння для війни проти України від КНДР, яке привозять кораблями, пишуть американські журналісти.
КНДР, Росія
Washington Post опублікували схему, за якою КНДР може постачати зброю Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, RUSI/Planet Labs/WP

Кораблі країни-агресора Росії з середини серпня по середину жовтня декілька разів забирали вантажі з КНДР і доставляли їх у військовий порт на російському Далекому Сході. Такий шлях може використовуватися Пхеньяном і Москвою, щоб постачати боєприпаси для окупантів в Україні.

Як повідомляє The Washington Post, супутникові знімки, які були вивчені аналітиками Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), свідчать про те, що кораблі РФ у період із середини серпня по середину жовтня декілька разів забирали вантажі з Північної Кореї, після чого доставляли їх у військовий порт на Далекому Сході.

Передбачається, що таким шляхом Північнокорейська держава може постачати Росії озброєння для потреб окупаційних військ у війні проти України.

відео дня

"Незважаючи на те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов'язані з російською мережею військової логістики, що дозволяє припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи", – відзначили журналісти.

Також журналісти акцентували увагу на тому, що після початку постачань із КНДР до Тихорецьку Краснодарського краю почало з'являтися все більше ям для зберігання боєприпасів.

КНДР може постачати зброю Росії - супутникові знімки

КНДР
Склад боєприпасів у Тихорецьку / RUSI / Planet Labs / WP
КНДР
Російські кораблі перевозять вантажі між КНДР і Росією / RUSI / Planet Labs / WP

Зброя Північної Кореї для Росії

КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки до Росії, вважають аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Зокрема, вони встановили різке збільшення залізничних перевезень із Північної Кореї до РФ. Ймовірно, Пхеньян, таким чином, відправляє Москві озброєння і боєприпаси.

"Враховуючи те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну і співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї і боєприпасів до Росії", - вважають аналітики.

У США розкрили, як КНДР озброює Росію - координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі розповів, що Москва отримала від Пхеньяна тисячу контейнерів із військовою технікою і боєприпасами. За його словами, зброю поставлено для війни проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії новини КНДР The Washington Post війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

15:21 Світ
Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

14:34 Україна
ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

Реклама
15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

14:34

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

13:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти пінгвіна за 7 секунд

Реклама
13:48

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:42

Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

13:33

Людину не впізнати: що станеться з організмом, якщо кинути пити

12:51

"М'ясорубка" під Авдіївкою: у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм

12:49

Неймовірний тест для перевірки зору: потрібно знайти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лілію Ребрик захейтили за третю вагітність під час війни - ведуча не змовчала

12:43

ЗСУ - про фронт: війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25

12:30

9 найкращих вправ для схуднення на 6 хвилин: ідеальна зарядка на все тілоВідео

12:16

Більше не потрібно скребти і дряпати: дівчина показала, чим очистити деко духовкиВідео

12:09

Висадка в Енергодарі: спецпризначенець ГУР повідомив про успішну операцію

12:08

Чим кінь відрізняється від голки: креативні відповіді українців змусять вас посміхнутися

12:04

Тиждень без Ніни Матвієнко: Тоня Матвієнко зізналася, як переживає смерть мами

11:58

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

11:41

Шпигувала і наводила російські ракети: у Херсоні затримали зрадницю України

11:37

Чи може спалахнути Третя світова через війну в Ізраїлі: експерт назвав єдину причинуВідео

11:35

ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі: в ISW розкрили подробиці

11:19

Зростання буде рекордним: в Україні прогнозують ріст цін на основні продукти

11:13

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня 2023: Дракону - звинувачення, Мавпі - популярність

11:02

"Ізраїль міг дозволити атаку": експерт пояснив, як ЦАХАЛ допустив напад ХАМАСВідео

10:47

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

Реклама
10:43

У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

10:37

Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: кому пора економити

10:24

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: Леви будуть нарозхват, Риби - ризикуйте

10:00

Місячний календар 17 жовтня 2023: у другій половині дня підготуйтеся до конфліктів

09:56

Понад 100 разів за тиждень РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки - Генштаб

09:50

Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив у України перемовини

09:49

"Немає шансів швидко закінчити": експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

09:40

Церковне свято 17 жовтня: що не можна робити на пророка Осії

09:40

Гороскоп Таро на листопад 2023: Овнам - критика, Тельцям - очікування, Близнюкам - підвищенняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти