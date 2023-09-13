КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до 'Градів' і танків - Буданов

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, Кремль планує отримати "мільйонні партії снарядів".

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Буданов констатував, що КНДР - серйозний виробник зброї / Колаж Главреда. Фото: military.ru, скріншот

Північна Корея вже півтора місяця постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до "Градів", повідомив у коментарі NV керівник ГУР Кирило Буданов.

"Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише, це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї", - сказав він.

Передусім ідеться про снаряди 122 мм і 152 мм для радянських "гармат", ракети до "Градів" і танкові боєприпаси.

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"На жаль, для нас Північна Корея - це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях - такий об'єм РФ видавати не здатна", - констатував Буданов.

Водночас у самих росіян виробництво зброї йде не тими високими темпами, як про це розповідають пропагандисти.

Так, реалізація плану становить 3-7% від запланованих обсягів, оскільки в РФ поступово знищили власні потужні виробництва.

За оцінками очільника української розвідки, Кремль планує отримати мільйонні партії снарядів.

"Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко - питання", - наголосив Буданов.

Кім Чен Ин в Росії - про що домовилися диктатори

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся зі своїм російським "колегою" Володимиром Путіним у Владивостоці.

Олег Жданов у коментарі Главреду уточнив, що, наймовірніше, на переговорах порушувалося питання постачання снарядів для ствольної та реактивної артилерії, а також постачання "Градів", на які полює й Україна.

В Україні щодо можливих збільшень поставок зброї Північної Кореї для Росії реагують, в цілому, стримано. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що "катастрофи з цього робити не варто". Хоча і визнав, що для фронту це "погані новини".

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