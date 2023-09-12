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"Мільйони" снарядів і ракет: як зброя з КНДР змінить хід війни в Україні - Reuters

Анна Ярославська
12 вересня 2023, 12:32 оновлено 12 вересня, 12:37
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Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів.
Кім Чен Ин, Володимир Путін
Кім Чен Ин і Володимир Путін ймовірно обговорюватимуть продаж Пхеньяном боєприпасів Москві / Колаж: Главред, фото: ЦТАК, скріншот

Якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Думки аналітиків публікує видання Reuters.

12 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії. На Заході вважають, що ключовою темою зустрічі диктаторів стане продаж Пхеньяном боєприпасів Москві. Білий дім заявив, що Росія хоче закупити у Північної Кореї "буквально мільйони" артилерійських снарядів і ракет.

Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів. Про який саме запас боєприпасів йдеться, не дуже зрозуміло, але він може допомогти поповнити російські запаси, що неабияк вичерпалися в Україні.

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"Хоча доступ до таких запасів може продовжити війну, це навряд чи змінить її результат", - вважає дослідник оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.

І Україна, і Росія витратили величезну кількість снарядів і звернулися до союзників і партнерів по всьому світу, щоб поповнити свої запаси. РФ може отримати від КНДР менш високотехнологічні боєприпаси, ніж Україна від західних союзників. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

Масований артилерійський вогонь відіграє ключову роль у вторгненні Росії в Україну. Деякі аналітики називають артилерію "королевою битви" попри на те, що увага приділяється більш яскравій, високотехнологічній зброї.

"При правильному застосуванні артилерія може зруйнувати волю та згуртованість ворога, пропонуючи значну можливість захопити як землю, так і ініціативу", - сказав співробітник британської армії Королівського інституту об'єднаних служб Патрік Хінтон.

За його словами, питання якості північнокорейських артилерійських снарядів може мати значення, якщо недоліки виходять за межі прийнятих допусків.

"Погано виготовлені боєприпаси матимуть нестабільні характеристики - це може вплинути на поведінку в польоті, що зменшить точність; неякісні снаряди можуть призвести до передчасного розриву; термін придатності може бути зменшений. Всі вони повинні бути виготовлені відповідно до високих вимог, інакше вони можуть не приземлитися там, де очікується, що може мати катастрофічні наслідки", - пояснив він.

Боєприпаси з КНДР викликають підозри, оскільки в 2010 році північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів по південнокорейському острову Енпхен, внаслідок чого загинули чотири людини.

Згідно зі звітом Вашингтонського проекту 38 North, понад половина цих снарядів впала у воду навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули.

Такий високий рівень відмов свідчить про те, що деякі артилерійські боєприпаси, вироблені в Північній Кореї, постраждали або від поганого контролю якості під час виробництва, або від поганих умов та стандартів зберігання.

При цьому при дуже великій кількості боєприпасів недостатня точність і випадкові нерозірвані снаряди або ракети не матимуть великого значення для руссіян.

"Однак було б важливо, якби корейські боєприпаси були настільки низької якості, що їх було б просто небезпечно використовувати для російських солдатів", - сказав Симон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Візит Кім Чен Ина в РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан в однойменному селищі на кордоні КНДР і країни-агресора РФ. Це буде другий саміт Кіма з Путіним після їхньої зустрічі в 2019 році під час його останньої поїздки за кордон.

У понеділок Вашингтон відновив свої попередження Пхеньяну не продавати Росії зброю, яка може бути використана РФ в її агресивній війні в Україні.

Держдепартамент США заявив, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію порушить резолюції Ради Безпеки ООН і спровокує нові санкції.

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