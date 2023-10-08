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КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки в РФ: що можуть везти

Андрій Ганчук
8 жовтня 2023, 13:59 оновлено 8 жовтня, 14:08
Аналітики Beyond Parallel на супутниковому знімку від 5 жовтня нарахували близько 73 вагонів, активність залізничного пересування між КНДР і РФ зросла.
Путін, Кім, супутникові знімки
КНДР може постачати Росії зброю і боєприпаси - аналітики / Колаж: Главред, скріншот YouTube, Beyond Parallel

Аналітики зафіксували різке зростання числа вантажних перевезень з території Північної Кореї до Росії. Активність їхнього пересування зросла після зустрічі глави КНДР Кім Чен Ина з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Ймовірно, Пхеньян відправляє Москві зброю і боєприпаси.

У публікації Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень йдеться про те, що після вересневої зустрічі Кім Чен Ина і Путіна на залізничній станції в північнокорейському місті Туманган на кордоні з Росією різко зросла кількість вантажних вагонів і інтенсивність руху. Також на цій ділянці зафіксували будівництво, ймовірно, складських приміщень.

Супутниковий знімок вагонів на кордоні КНДР і РФ:

КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки в РФ: що можуть везти
Аналітики вважають, що Північна Корея може відправляти Росії зброю та боєприпаси / Beyond Parallel

КНДР може постачати Росії зброю і боєприпаси

Аналітики на супутниковому знімку, датованому 5 жовтня 2023 року, нарахували 73 вагони і припускають, що Північна Корея, таким чином, може постачати Росії зброю і боєприпаси.

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"Враховуючи те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну і співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї і боєприпасів до Росії", - зазначено в публікації.

При цьому фахівці акцентують увагу на тому, що не можна точно сказати, що перевозиться, оскільки вантажі, зафіксовані на супутниковому знімку, накриті брезентами. Втім, примітно, що американці в листопаді 2022 року вже фіксували в Тумангані російські залізничні вагони. Тоді Штати вперше заявили про постачання північнокорейського озброєння бойовикам ПВК Вагнер.

Що натомість може отримати Кім Чен Ин

На думку аналітиків, північнокорейському лідеру в обмін на зброю і боєприпаси Москва може надати енергетичну і продовольчу допомогу, а також передові технології, в тому числі і пов'язані з міжконтинентальними балістичними ядерними ракетами і військовими розвідувальними супутниками.

Є побоювання, згідно з якими можлива передача КНДР технологій від РФ посилить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет, які призначені для нанесення ударів по Сполучених Штатах Америки, Японії і Південної Кореї.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина

12 вересня глава КНДР Кім Чен Ин на своєму бронепоїзді прибув до РФ. Там північнокорейський диктатор зустрівся з главою Кремля Володимир Путіним. Кім Чен Ин вперше за 14 років прибув до Росії і назвав свою поїздку "стратегічною".

Кім Чен Ин побажав окупантам РФ "перемоги" над Україною вже у своїй першій заяві після зустрічі з Путіним. За словами диктатора, співпраця з Росією стала пріоритетом для Північної Кореї.

У Сполучених Штатах попередили РФ і КНДР про нові санкції у зв'язку з їхнім військовим співробітництвом. Рупор Путіна Пєсков сказав, що Москва вважає важливими свої відносини з Північною Кореєю.

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