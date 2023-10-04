Яку зброю Путін випрошуватиме у Сі в Китаї: розкрито важливі деталі

Експерт Іван Киричевський в інтерв'ю Главреду розповів про справжню ціль поїздки Путіна в Китай.

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Китай не відкриє Москві "ленд-ліз", впевнений Киричевський / ua.depositphotos.com, скрін

Під час поїздки до Китаю російський диктатор Володимир Путін може випрошувати у Пекіна будь-яку допомогу - від радянських винищувачів до танків, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Росія у Китая може просити буквально все - літаки Су-35, які Китай колись купив, китайські копії радянських Су-27, танки, які могли б нагадувати машини радянського стандарту Т-55 і т-62, гаубиці Д-20, керовані снаряди "Краснопіль", китайські копії ракет "Калібр" і Х-55. Все можуть просити, питання лише в тому, що дасть Китай", - зазначив Кірічевський.

Однак у цьому випадку ЗМІ, на думку експерта, ігнорують одну дуже небезпечну річ.

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"Китай дає не якісь окремі комплектуючі, він в принципі підтримує на плаву російську військову промисловість... Росіяни хваляться, що у них з "Краснополями", цими керованими снарядами, все в порядку. Але є один специфічний нюанс - ліцензію на їхнє виробництво у 1990-х купив Китай, і хто знає, звідки росіяни їх беруть. Тобто, вони їх беруть зі своїх запасів, або, можливо, Піднебесна прикидається, що вона нічого не дає", - додав Киричевський.

За його словами, Китай може забезпечувати Росії стабільні поставки запчастин до військового обладнання шляхом обходу санкцій РФ через китайські "прокладки".

"Судячи з усього, трафік електроніки і комплектуючих з Китаю йде настільки добре, що Росія ще за 2023 рік змогла в рази збільшити темпи виробництва ракет. Не кажучи вже про те, що Китай, виходячи з даних західних ЗМІ, постачає РФ важливу електроніку для С-400 і випуск нових винищувачів Су-35, адже близько десятка в цьому році росіяни вже зробили", - пояснив експерт.

Ресурсне підживлення від Китаю Росії рідкоземельними металами і електронікою можуть мати загрозливіші масштаби, ніж ми можемо собі уявити, підсумував Киричевський.

Однак китайського "ленд-лізу" Росії не дочекатися, вважає він. У Пекіна є свої плани на Тайвань, тому КНР знадобиться будь-яка техніка, а жертвувати її запасами Сі не буде.

Найімовірніше, Путін їде до Сі "на уклін", щоб домогтися зовнішньої легітимності у питанні України і "залишитися на престолі", додав Киричевський.

Китай же заступатися за Росію не буде, уточнив експерт, але буде і далі, в стилі своєї дипломатії, виступати за "все хороше проти всього поганого" і, можливо, видавати якісь чергові "12 пунктів мирного плану".

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський-журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Путін їде до Китаю

20 вересня Путін підтвердив свій візит до Китаю. З початку повномасштабного вторгнення він фактично перебуває у міжнародній ізоляції і спілкується з лідерами таких же автократичних країн.

Путін тоді натякнув, що, серед іншого, з Сі вони будуть обговорювати "спільний євроазійський простір", в чому нібито зацікавлена і Росія.

Китай підтримує агресію РФ з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, ЗМІ неодноразово писали, що Пекін забезпечує окупантів амуніцією і дронами.

Понад те, на думку окремих експертів, "руками" Кім Чен Ина КНР також планує передати Росії артснаряди і РСЗВ.

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