Китай таємно постачає Росії зброю, дрони та бронежилети - Politico

Торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу.

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Китай таємно продає Росії дрони / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що втридцятеро більше, ніж Україна. Про це йдеться в публікації Politico на основі аналізу митних даних.

А китайський експорт до РФ кераміки - компонента, що використовують в бронежилетах - збільшився на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як в Україну - впав на 61%, до всього лише п‘яти мільйонів.

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Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності. Приміром, одна з них - "Сильва" зі штаб-квартирою в Бурятії, створена у вересні 2022 року - замовила в шанхайської компанії Shanghai H Win по 100 тисяч бронежилетів і касок.

У випадку безпілотників китайський виробник - компанія DJI - стверджує, що розірвала зв’язки з Росією та "активно перешкоджає використанню своїх товарів у бойових діях".

Тим не менш, Politico вдалось знайти контракт китайської компанії Iflight за жовтень 2022 року на постачання дронів DJI через іншу компанію в Гонконгу до Росії.

Як зазначає видання, торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії товарів подвійного призначення.

Зв'язок Росії та Китаю: що відомо

Нагадаємо, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії. Радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бон заявив, що є ознаки того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні.

У КНР ухилилися від позиції щодо кордонів України на 1991 рік і хочуть "діалогу". Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун раніше заявив, що він не проти підтримки цілей України, орієнтованих на повне відновлення територіальної цілісності.

Китай вимагає від Заходу припинення військової допомоги Україні. Таку заяву китайський представник Лі Хуей зробив на пресконференції в Пекіні після візиту в країни Європи. Він переконує, що саме військова допомога "підвищує напруженість".

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