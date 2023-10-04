"Зазнали тяжких втрат": нові деталі десантної операції ГУР у Криму

Сьогодні, 4 жовтня, ГУР оголосили про проведення десантної операції в Криму. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив нові деталі операції.

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Нові деталі десантної операціх ЗСУ в Криму / Колаж Главред, фото: Головне управління розвідки

Під час нової висадки спецпризначенців ГУР на території півострова Крим російські окупанти зазнали важких втрат. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що українські бійці успішно завершили операцію та повернулися назад.

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Юсов також повідомив деталі проведеної операції. Він зазначив, що висадка мала диверсійно-розвідувальний характер. Українські бійці успішно виконали поставлене завдання та повернулись назад

"Вона [операція] передбачає певні заходи на території та повернення зворотної групи. Наші групи вже повернулися", - зазначив Юсов у коментарі агентству "РБК-Україна".

Представник розвідки також повідомив, що після десантування відбулась жорстка битва за результатами якої окупанти зазнали важких втрат.

"На жаль, є втрати і серед наших спецназівців, але їх не можна порівняти з російськими", - зазначив Юсов.

Також він додав, що деокупація півострова продовжується.

"На жаль, вона не можлива без втрат. Це зокрема ціна за те, що фактично без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.

Висадка десанту в Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські спецпризначенці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Воїни десантувалися у Криму, після чого нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Також 24 серпня 2023 року речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що українські військові влаштували справжній рейд в окупованому Криму та пошкодили мінімум 4 швидкохідні катери росіян. Це все відбулося в ході спецоперації Головного управління розвідки та Військово-морських сил України.

У свою чергу прес-служба ГУР повідомляла, що українські спецпідрозділи дісталися до півострова на плавзасобах і висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

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