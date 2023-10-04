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У Києві ресторан місяцями порушував комендантську годину: як відреагували у МВС

Дмитро Відоменко
4 жовтня 2023, 16:09 оновлено 4 жовтня, 16:24
Один із закладів громадського харчування в самому центрі Києві- Boho Club - кілька місяців поспіль працював, порушуючи комендантську годину, пишуть журналісти.
Бохо, Київ
За даними журналістів, заклад як мінімум кілька місяців працював під час комендантської години в Києві / колаж Главред, скріншоти з відео

Один з київських закладів громадського харчування - Boho Club - працював досить тривалий період (відразу після початку комендантської години). Про це йдеться в розслідуванні, яке зробив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

За даними його команди, заклад як мінімум кілька місяців працював під час комендантської години в Києві (з 00:00 до 05:00). Ткач прибув на місце, щоб переконатися в достовірності інформації. Виявилося, що заклад дійсно працює і біля нього видно машини, а за словами журналіста, всередині голосно грає музика і є відвідувачі. Далі, Ткач заявив, що поліцейські відмовилися приїхати на виклик і погрожували військкоматом.

"Питання в тому, що два екіпажі поліції відмовилися перевіряти, працює це місце чи ні. Двадцять чоловік стояло біля входу в клуб вже після комендантської", — говорив Ткач.

Крім цього, поки в поліції не дізналися, що їм телефонують журналісти, вони погрожували викликати представників ТЦК (в просторіччі – військкомату). Також журналіст цікавився, чи є в Києві поліцейські, які могли б зафіксувати порушення і чому заклад Boho club може працювати, а інші київські заклади — ні.

У своїй публікації з приводу розслідування в Facebook Ткач написав, що поліцейські так і не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість і наявність інших важливих викликів.

Пізніше керівник МВС України Ігор Клименко також прокоментував в інтерв'ю "УП" скандал із закладом Boho. За його словами, такі заклади - порушники "маскують свою роботу".

"За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду", — підкреслив міністр.

Скандал зі спецперепусткою дружині Віктора Павлика

Нагадаємо, що в травні 2023 року Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних". Павлик вирішив скористатися своїм впливом в корисливих цілях, за що тут же був освистаний в Мережі.

У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною. Поліція вилучила у співака Віктора Павліка спецперепустку, що надає право пересування містом під час дії комендантської години.

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою. Катерина Реп'яхова заступилася за співака, і назвала легковажний вчинок невдалим жартом.

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новини Києва ресторан поліція комендантська година Ігор Клименко
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