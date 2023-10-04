У Києві ресторан місяцями порушував комендантську годину: як відреагували у МВС

Один з київських закладів громадського харчування - Boho Club - працював досить тривалий період (відразу після початку комендантської години). Про це йдеться в розслідуванні, яке зробив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.
За даними його команди, заклад як мінімум кілька місяців працював під час комендантської години в Києві (з 00:00 до 05:00). Ткач прибув на місце, щоб переконатися в достовірності інформації. Виявилося, що заклад дійсно працює і біля нього видно машини, а за словами журналіста, всередині голосно грає музика і є відвідувачі. Далі, Ткач заявив, що поліцейські відмовилися приїхати на виклик і погрожували військкоматом.
"Питання в тому, що два екіпажі поліції відмовилися перевіряти, працює це місце чи ні. Двадцять чоловік стояло біля входу в клуб вже після комендантської", — говорив Ткач.
Крім цього, поки в поліції не дізналися, що їм телефонують журналісти, вони погрожували викликати представників ТЦК (в просторіччі – військкомату). Також журналіст цікавився, чи є в Києві поліцейські, які могли б зафіксувати порушення і чому заклад Boho club може працювати, а інші київські заклади — ні.
У своїй публікації з приводу розслідування в Facebook Ткач написав, що поліцейські так і не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість і наявність інших важливих викликів.
Пізніше керівник МВС України Ігор Клименко також прокоментував в інтерв'ю "УП" скандал із закладом Boho. За його словами, такі заклади - порушники "маскують свою роботу".
"За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду", — підкреслив міністр.
Скандал зі спецперепусткою дружині Віктора Павлика
Нагадаємо, що в травні 2023 року Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних". Павлик вирішив скористатися своїм впливом в корисливих цілях, за що тут же був освистаний в Мережі.
У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною. Поліція вилучила у співака Віктора Павліка спецперепустку, що надає право пересування містом під час дії комендантської години.
Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою. Катерина Реп'яхова заступилася за співака, і назвала легковажний вчинок невдалим жартом.
Більше цікавих новин:
- Дружина Віктора Павліка розповіла, скільки сотень тисяч гривень заробляє на місяць
- А як же тому: Шакіру застукали в компанії відомого спортсмена
- Шакіра випустила зворушливий кліп, в якому заспівала з синами від Жерара Піке