Заряджається 160 секунд і служить десятки років: італійці створили супер-батарейку

Принцип її роботи дає змогу заряджати і розряджати батарейку практично нескінченно без втрати ємності.

https://glavred.net/techno/zaryazhaetsya-160-sekund-i-sluzhit-desyatki-let-italyancy-sozdali-super-batareyku-10710527.html Посилання скопійоване

Італійці створили супер-батарейку / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

У чому особливість винаходу

Чим вона відрізняється від нинішніх аналогів

Італійський стартап представив інноваційну акумуляторну батарейку Captery Ultra, яка може повністю зарядитися менш ніж за три хвилини і прослужити кілька десятиліть.

Розробники називають її "новим поколінням джерел енергії", адже в ній використовується технологія суперконденсаторів, а не традиційні хімічні елементи, повідомляє TechRadar.

відео дня

Прорив у світі акумуляторів

Сучасні акумулятори - літій-іонні чи нікель-металгідридні - мають низку недоліків: вони повільно заряджаються, втрачають місткість уже за кілька років і завдають шкоди екології. У Captery Ultra ці проблеми вирішені завдяки застосуванню суперконденсаторів, які накопичують заряд фізичним способом - на поверхні електродів, а не за рахунок хімічних реакцій.

Такий принцип роботи дає змогу заряджати і розряджати батарейку практично нескінченно без втрати ємності. За даними розробників, Captery Ultra витримує до 500 разів більше циклів перезарядки, ніж стандартні акумулятори.

160 секунд до повного заряджання

Головна перевага новинки - швидкість заряджання. Повна зарядка батарейки займає всього 160 секунд, що робить її ідеальною для гаджетів, розумних пристроїв, ліхтарів і побутової техніки.

Напруга 3,2 В дає змогу замінити дві звичайні батарейки по 1,5 В, зберігши стабільну продуктивність. Таким чином, один пристрій може працювати десятиліттями без заміни джерела живлення.

Екологічна альтернатива

За словами розробників, матеріали Captery Ultra на 90% безпечніші для довкілля, ніж ті, що використовуються в традиційних акумуляторах. Це може значно скоротити обсяг токсичних відходів, адже щорічно на звалища потрапляють мільярди батарейок.

Компанія вже запустила кампанію на Kickstarter для збору коштів на масове виробництво, і інтерес до проєкту зростає з кожним днем.

Що це означає для майбутнього

Якщо технологія Captery Ultra підтвердить заявлені характеристики, вона може стати справжнім проривом у сфері зберігання енергії - швидке заряджання, довговічність і екологічність зроблять такі батарейки стандартом майбутнього.

Вам може бути цікаво:

Про джерело - TechRadar TechRadar Міжнародний інформаційно-аналітичний сайт про технології, що охоплює новини, огляди, інструкції, який робить новини та огляди телефонів, комп'ютерів, пристроїв "розумного будинку", ігрових консолей тощо. Майт вказує, що команда провела тисячі годин тестування і підготувала понад 16 000 оглядів, щоб забезпечити "100% неупереджену, незалежну точку зору".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред