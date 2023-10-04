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Кораблі ганяють із порту в порт: окупанти намагаються врятувати Кримський міст

Ангеліна Підвисоцька
4 октября 2023, 16:15 обновлено 4 октября, 16:31
Російські окупанти намагаються уникати заходу у Севастополь, бо там для них небезпечно.
Кораблі ганяють із порту в порт: окупанти намагаються врятувати Кримський міст
Російські окупанти маневрують у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: flot.com, скріншот з відео СБУ

Російські окупанти бояться ударів по Кримського мосту. Вони посилили його охорону, а кораблі "маневрують" із порту до порту. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Нині у Чорному морі перебуває 4 ворожих кораблі та 5 катерів. До того ж з боку РФ досі є загроза, адже окупанти тримають в 2 ракетоносія, залп яких складає до 8 одиниць.

"Один корабель бойовий, окрім того. Поки не можу сказати, з чим це пов'язано. Але бачимо зміну тактики - вони намагаються періодично переміщувати ці одиниці між різними портами: Феодосія - Новоросійськ - Севастополь", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що росіяни намагаються не відправляти кораблі у Севастополь, бо там вони відчувають небезпеку. Однак уникнути цього порту вони не можуть, адже саме там відбувається завантаження "Калібрів".

"Решта кораблів тримається ближче до бази в Новоросійську. І ось періодично вони стали заходити у Азовське море. Але у принципі Азово-Чорноморський басейн - цей регіон треба розглядати як єдиний басейн", - додав речник.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що після серії успішних ударів захисників України Чорноморський флот країни-агресорки Росії, очевидно, не матиме у Чорному морі такого контролю, який він мав раніше. Зокрема, Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі.

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