Пообіцяв Сі: Путін їде до Китаю

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив свій візит до Китаю. Це може стати його першою закордонною поїздкою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Наміри відвідати Китай Путін озвучив сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван І.
"Звісно, я з задоволенням прийму запрошення голови КНР відвідати Китай у жовтні цього року у рамках великого заходу щодо просування ідеї Сі Цзінпіня "Один пояс, один шлях"", - заявив президент країни-агресорки.відео дня
Путін натякнув, що, з-поміж іншого, з Сі вони обговорюватимуть "спільний євроазійський простір", у чому буцімто зацікавлена і Росія.
"Це повністю відповідає і нашим інтересам, ми інтегруємо і наші ідеї зі створення єдиного євроазійського простору та ідеї китайських друзів у рамках цієї програми. І діємо достатньо синхронно", - додав Путін.
Путін в ізоляції
З початку повномасштабного вторгнення Путін живе фактично у міжнародній ізоляції і спілкується з лідерами таких же автократичних країн. Тільки тиждень тому Росію відвідав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
Становище кремлівського глави ускладнила й видача Міжнародним кримінальним судом ордеру на його арешт за депортацію українських дітей. Це, зокрема, стало причиною, чому Путін, наприклад, відмовився від поїздки на форум БРІКС у Південноафриканській республіці. Хоча ПАР неодноразово заспокоювала Кремль, що не видаватиме Путіна МКС.
А в серпні Путін послав замість себе на важливий для РФ саміт G20 в Індію міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
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