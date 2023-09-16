Китай може озброїти РФ мільйонами снарядів: Жданов назвав несподіваний сценарій

Росія може попросити у Північної Кореї мінімум 3 мільйони снарядів, не виключає Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив перспективи військового співробітництва РФ і КНДР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Північна Корея може поставити російським окупантам мільйони боєприпасів, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росія намагається вийти на виробництво 2 мільйонів снарядів на рік. Однак запит у російських військ на 5 мільйонів снарядів, як мінімум", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що Росія може попросити у Північної Кореї мінімум 3 мільйони снарядів.

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"Скільки дасть Китай через Північну Корею – невідомо. Однак запит дійсно буде обчислюватися мільйонами снарядів", - вважає експерт.

При цьому він нагадав, що Росія зазнає колосальних втрат у війні і кожен місяць ЗСУ ставлять рекорди за кількістю знищених артилерійських систем РФ.

"Для нас це вкрай важливо, тому що артилерія – це основа вогневого ураження ворога, так свідчить підручник з тактики. Ось ми і намагаємося максимально вибивати артилерію росіян. Тому Росія цілком може попросити пару сотень стволів разом з боєприпасами у Північної Кореї. Крім того, якщо зараз Росія проведе мобілізацію, новобранцям потрібна буде амуніція. І з цим їй допоможуть КНДР і Китай", - додав Жданов.

Раніше Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР. За словами військового експерта, натомість Північна Корея хоче отримати від Росії сільськогосподарську продукцію, хліб, нафту і гроші.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що КНДР вже півтора місяці постачає Росії снаряди до "Градів" і танків. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, Кремль планує отримати "мільйонні партії снарядів".

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