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Через війну в Україні Захід може додатково посилити санкції проти Ірану - експерт

19 жовтня 2022, 12:17

Можливості Ірану будуть обмежуватися, країна буде страждати, а всі можливі контакти з іранцями будуть переглядатися, вважає дипломат.

Іран, санкції, Богдан Яременко
Захід переглядатиме санкції щодо Ірану - Богдан Яременко / Колаж УНІАН, Reuters

Політику міжнародних санкцій щодо Ірану знову можуть посилити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат, дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Як зазначив дипломат, протягом останніх років з Іраном відбувався переговорний процес - багато західноєвропейських країн підтримували ідею необхідності пом'якшення санкцій і розглядали Іран як перспективний ринок зважаючи на наявність великих запасів сірководню і ряду фінансових інструментів. Однак тепер ставлення до Ірану може знову погіршитися.

"Іран буде відчувати те, з чим він боровся багато десятиліть - обмеженням операційних можливостей на ринках, зокрема, у продажу нафти. Так, вони залишаться, тому що ми бачимо, як Китай, Росія будуть робити все можливе, щоб це не спрацювало. Але, тим не менш, можливості Ірану будуть обмежуватися, країна буде страждати, будуть переглядатися всі можливі контакти з іранцями на предмет поставок продукції подвійного призначення", - сказав Яременко.

Також, як зазначив експерт, зараз у світі відбувається глобальний перегляд санкційної політики. Зокрема, працюють дві протилежні течії - одна, яка інспірується Росією, Китаєм та іншими країнами, такими як Північна Корея, Іран, які намагаються скрізь проводити пропагандистську лінію про те, що санкції неефективні, що це не б'є по країнах і їх громадянам. Друге - з боку тих країн, чиї санкційні дії дійсно мають значення (перш за все - США).

Тому будь-яке рішення уряду США щодо іноземних компаній, навіть якщо воно стосується виключно території США, неодмінно накладає відбиток на операційні можливості цих компаній у всьому світі. Тому що, наприклад, банківська система припиняє з ними співпрацю, щоб не піддаватися реакції уряду США. Трохи менше значення мають санкції Європейського Союзу саме через особливості участі в глобальній фінансовій системі. Але враховуючи, що ЄС - це один з найсерйозніших ринків у світі, втрачати його, причому з репутаційними ударами і з перспективою вилетіти з нього назавжди, дуже болісно для багатьох.

"Плюс ми розуміємо, що коли мова йде про такі режими, як Іран, з давньою історією порушень, то досить легко створити більш жорстку систему відстеження дії цих санкцій", - говорить Яременко.

Як писав Главред за даними Reuters, влада Ірану передасть країні-агресору Росії додаткові безпілотники і ракети класу "земля-земля". Угода про це була укладена 6 жовтня.
Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України прямо звинуватило Іран у співучасті у військових злочинах і терактів РФ в Україні. Як заявили в МЗС, Тегеран повинен припинити поставки озброєнь Москві, інакше його чекає серйозна відповідальність.

Іран став співучасником у війні в Україні - новини:

Богдан Яременко новини Ірану
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