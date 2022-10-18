РФ не вистачає крилатих ракет, дрони Ірану не можуть знищити енергомережі України – Sky News

Росія сподівається, що з армії іранських дронів один безпілотник досягне мети - ЗМІ / Колаж УНІАН, mil.in.ua

Країна-агресорка Росія не може знищити енергетичні мережі України, їй не вистачає для цього крилатих ракет. Дрони-камікадзе від Ірану не можуть їх замінити, оскільки вони несуть порівняно невелику кількість вибухівки. Дрони літають досить повільно, їх легше збити стрілецькою зброєю або іншими системами. Окупант сподівається на масове використання дронів і прорив одного з безпілотників.

Як повідомляє Sky News, чиновники на Заході вважають, що Росії не вдається знищити енергетичні мережі України через нестачу високоточних крилатих ракет великої дальності. Запаси вичерпуються, тому Москві все частіше доводиться використовувати іранські дрони Shahed.

Втім, на думку офіційних осіб, дрони-камікадзе не стали ефективною заміною ракетам. Вони несуть порівняно невелику кількість вибухівки. Літають низько і повільно, завдяки чому їх можна збивати стрілецькою або іншою зброєю. Росія сподівається, що під час масової атаки дронами одному з них вдасться прорватися.

"Стає все більш очевидним, що Росія дотримується навмисної стратегії, спрямованої на руйнування української енергомережі. Але вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягає в їх масовому використанні в надії, що хтось із них прорветься", - сказав анонімно один з чиновників.

Підкреслюється, що Росія наближається до точки, коли стратегія нанесення ударів високоточною зброєю стає сумнівною.

Війна Росії проти України

Країна-агресорка Росія посилила обстріли території України ракетами і ударними дронами, які Москві відправляє Іран. Окупанти завдають ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Зокрема, 18 жовтня росіяни вдарили по Києву, Харкову, Житомиру, Дніпру та Одесі.

У Києві загарбники вдарили в два об'єкти критичної інфраструктури. В результаті у людей зникли світло і вода. Спеціальні служби проводять роботу над відновленням електро - і водопостачання.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна через ракетні удари Росії може зіткнутися з відключенням світла, води і теплопостачання.

За його словами, країна опинилася в складній ситуації.

Дивіться відео ТСН – у чому особливість іранських дронів Shahed-136

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