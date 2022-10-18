На Херсонщину і в Крим привезли інструкторів з Ірану: допомагають гатити по Україні дронами-камікадзе

Російські окупанти перевозять дрони Shahed-136 на КамАзах або УРАЛах/ Telegram, Facebook "Спротив"

Росіяни не самі запускають по Україні дрони-камікадзе – виявилося, що їм у цьому допомагають іранські інструктори.

Інструкторів привезли на тимчасово окуповані території Херсонської області та у Крим. Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Лише на тих територіях Херсонщини, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, було помічено 20 іранських інструкторів.

Також вони перебувають і на території окупованого Криму, звідки теж допомагають росіянам запускати дрони-камікадзе Shahed-136. На півострові їх помітили на полігоні "Чауда", військовому аеродромі Кіровського і поблизу мису Тарханкут.

Як стало відомо, дрони-камікадзе російські загарбники перевозять на КамАзах або УРАЛах. Також зазначається, що окупанти можуть використовувати цивільний транспорт, а вантажними авто перевозити морські контейнери.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе моделей Shahed. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані у Шевченківському районі міста. Один із дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Понад 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухи.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи пролунали на лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців. Арестович зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася з 300 безпілотників.

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