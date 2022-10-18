Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном - Кулеба

Кулеба/ pixabay, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей і страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив міністр на брифінг.

Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

"Але після того як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран поставляти зброю Росії - будемо говорити про відновлення відносин", - додав міністр.

Іран допомагає РФ у війні з Україною

Напередодні Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави.

Отримали поранення і загинули люди, серед них діти. Тегеран повинен припинити постачання озброєнь Москві, інакше на нього чекає серйозна відповідальність. На тлі повідомлень про передачу Іраном балістичних ракет земля-земля країни ЄС повинні ввести нові санкції проти іранської держави.

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