Костянтин Грубич назвав ім'я зірки, яку вважає "спорідненою душею"

Дружба Грубича з відомою акторкою пройшла перевірку часом.

Костянтин Грубич син - ведучий висловився про Римму Зюбіну / колаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich

У липні 2025 року син Костянтина Грубича Ярослав дістав важке поранення на фронті та втратив руку. Для воїна і його сім'ї це стало справжнім шоком - перший час було складно впоратися з цією новиною.

Тоді Грубича-старшого неабияк підтримали друзі та колеги. "Я не скажу, що дзвонили, тому що писали. Я тоді був трішечки так у тумані й не можу назвати всіх. Але, мабуть, усі, кого я знаю", - розповів Костянтин у коментарі для "Наодинці з Гламуром".

Не залишила ведучого в біді й акторка Римма Зюбіна - їх пов'язує багаторічна дружба. Зюбіна підтримала Грубичів, коли вони втратили доньку у 2014, і не залишилася осторонь після біди з Ярославом.

"Важлива розмова була в перший день, коли це стало відомо, Римма Зюбіна подзвонила. Ми гарно поговорили. Вона була однією з перших, хто возив нас по монастирях, коли донька загинула, і тут вона проявилася. Я кажу, що, Римцю, ми можемо з тобою роками не бачитися, але те, що ми споріднені душі, це точно", - поділився Костянтин Грубич.

Костянтин Грубич син - ведучий висловився про Римму Зюбіну / фото: facebook.com/z.rimma.z

Про персону: Костянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

