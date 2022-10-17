У Зеленського жорстко наїхали на Іран і звинуватили у вбивствах українців

Михайло Подоляк / president.gov.ua, t.me/vitaliy_klitschko

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран постачає Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста.

За словами Подоляка, відповідальність за масові вбивства мирних жителів лежить і на цій країні.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових вбивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій точно мало", - написав Подоляк в Twitter.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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