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Іран завдав ракетного удару по Іраку: атаковано консульство США, військові об'єкти, агенство новин

13 березня 2022, 04:49

У бік Ербілю було випущено шість балістичних ракет дальнього радіусу Fateh-110. Почалася пожежа. Комплекс будівлі консульства США був охоплений вогнем.

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Ракети обстріляли консульство США в іракському Ербілі / скріншот

У ніч з 12 на 13 березня було завдано ракетно-бомбового удару по Іраку. Під вогнем опинилися військові об'єкти, а також американське консульство. Імовірно, пуск був здійснений з бази Хасабад в Тебризі (Іран).

У бік столиці Іракського Курдистану - Ербілю - випустили шість балістичних ракет дальнього радіусу Fateh-110. Про це повідомляє іракський телеканал Alhadath Brk в Twitter і видання Al Arabiya.

Внаслідок атаки в Ербілі пошкоджено офіси й приміщення новинного агентства.

Після того, як прогриміли вибухи, почалася пожежа. Комплекс будівлі консульства США був охоплений вогнем.

На даний момент немає інформації про жертви внаслідок ракетного удару. Серед американських військових немає постраждалих.

У Держдепі США повідомили, що збитків урядовим об'єктам США не було завдано. Там також засудили цей "обурливий напад і демонстрацію насильства".

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Водночас в іранських Telegram-каналах почали публікувати повідомлення з текстом "Z і V, ви не самотні" (Z and V you are not alone). Як відомо, саме цими літерами позначена техніка російських окупантів, які вторглися в Україну.

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Telegram-канал Sabereen news

Варто зазначити, що в останні дні Іран погрожував помстою за смерть двох офіцерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) під час нібито ізраїльського авіаудару в Сирії минулого тижня.

Пізніше іранські ЗМІ підтвердили, що це помста за знищення двох іранських офіцерів у Сирії силами ізраїльських ВПС.

При цьому іранська сторона повідомляє, що атака велася по об'єктах Моссаду в Іраку.

Інші новини:

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новини США ракета Іран Ирак генконсульство пожежа
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