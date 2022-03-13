"Неймовірні страждання": на Луганщині окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпаси

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В Попасній Луганської області російські окупанти використовували фосфорні боєприпаси в ході бомбардувань.

Про застосування РФ заборонених міжнародними угодами боєприпасів повідомив у Facebook перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", - написав Білошицький.

За його словами, нацисти у свій час називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (палаючий купол). Він зазначив, що сьогодні російські загарбники застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.

"Асвабадітєли у всій красі. Худоба. Нелюди", - додав Білошицький.

Ситуація на фронті:

Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська продовжать підготовку до наступальної операції на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Окупаційні війська зазнають значних втрат, сповільнили темп наступів, на переважній більшості напрямків окупанти були зупинені.