Знищено 4 літаки і вертольоти РФ: авіація ЗСУ "прасує" колони рашистів

Ударна авіація ЗСУ продовжує завдавати ударів по наземних цілях.
Російські окупанти в суботу, 12 березня, завдали по декількох військових об'єктах Повітряних Сил ЗСУ потужні ракетні удари.
Три крилаті ракети рашистів перехоплені протиповітряною обороною, інші потрапили в цілі, завдавши шкоди військовій і цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові, йдеться в зведенні Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що ударна авіація ЗСУ продовжує завдавати ударів по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки і живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
Результат роботи ЗСУ за день:
- два російських вертольоти Ка-52;
- один Су-34;
- один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30СМ або Су-34);
- два безпілотних літальних апарати.
У ЗС додали, що також є дані і про збиття двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які вимагають уточнення і підтвердження.
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ВСУ знищують літаки ворога
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.
Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 і МіГ-29 незважаючи на значну чисельну перевагу противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками і повернулася без втрат.