Знищено 4 літаки і вертольоти РФ: авіація ЗСУ "прасує" колони рашистів

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Російські окупанти в суботу, 12 березня, завдали по декількох військових об'єктах Повітряних Сил ЗСУ потужні ракетні удари.

Три крилаті ракети рашистів перехоплені протиповітряною обороною, інші потрапили в цілі, завдавши шкоди військовій і цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові, йдеться в зведенні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що ударна авіація ЗСУ продовжує завдавати ударів по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки і живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.

Результат роботи ЗСУ за день:

два російських вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30СМ або Су-34);

два безпілотних літальних апарати.

У ЗС додали, що також є дані і про збиття двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які вимагають уточнення і підтвердження.

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ВСУ знищують літаки ворога

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 і МіГ-29 незважаючи на значну чисельну перевагу противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками і повернулася без втрат.