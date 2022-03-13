Стугна спалила танки та БМП з орками: під Києвом розгромлено колону окупантів

Комплекс Стугна / фото : http://5.ua

Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування.

Як розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram, шкоди окупаційним силам РФ завдали бійці 112-ї бригади.

"Тероборона Києва зупинила просування ворожої техніки", - заявив він.

За словами Геращенка, 112-а окрема бригада за допомогою Стугни знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль.

Ситуація на фронті:

Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська продовжать підготовку до наступальної операції на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Окупаційні війська зазнають значних втрат, сповільнили темп наступів, на переважній більшості напрямків окупанти були зупинені.