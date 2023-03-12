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Іран через Росію зміг роздобути зброю, яку Захід передав Україні - CNN

12 березня 2023, 21:50
За даними видання, в Ірані хочуть добре вивчити західну зброю і, можливо, перепроектувати її.
Іран, США, ВСУ
Іран зміг отримати західну зброю, передану Україні / Колаж фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, ua.depositphotos.com

Деяка західна зброя, яку партнери передали Україні, опинилася в РФ і Ірані. Тепер її намагаються вивчити і перепроектувати. Про це заявили в CNN, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, окупантам нібито вдалося захопити зразки дрібної переносної зброї-протитанкові комплекси Javelin і зенітні комплекси Stinger. Таким чином Кремль сподівається, що після подібних кроків Іран продовжуватиме підтримувати РФ у кривавій війні проти України.

У США не бачать в цьому катастрофи, адже подібні випадки не є поширеними або систематичними. За даними видання, Україну щоразу інформують партнерів, у разі втрати будь-якої Західної зброї.

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Співпраця Росії та Ірану

Нагадаємо, наприкінці січня, в місті Ісфахан (Іран) прогримів вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники. Згідно даних Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Після цього полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що вибухи в Ірані, які могли зачепити завод з виробництва дронів-камікадзе, можуть залишити Росію без безпілотників, що застосовуються агресором проти України.

Також раніше повідомлялося, що країна-окупант Росія і її союзник Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи компонентами зі США для виробництва ударних дронів-камікадзе. Більшість західних держав, чиї деталі були виявлені в іранських безпілотниках, заперечують їх прямі постачання Москві, Тегерану або Мінську.

Нещодавно стало відомо, що Іран таємно передав країні-агресору Росії близько 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів. Їх доставили в РФ кораблями на початку 2023 року, ймовірно, для війни проти України. Такі вантажі перевозили судна Musa Jalil та Begey, які 10 та 12 січня вийшли з іранського порту під російським прапором.

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